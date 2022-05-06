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Опубліковано чергові укази про нагородження воїнів. Посмертно – 59

06/05/2022 15:05

На сайті президента України опубліковано чергові укази про відзначення державними нагородами українських військових та силовиків, які відзначилися у відбитті російської навали.

Указами від 4-5 травня нагороджені 532 воїни у лавах Збройних сил України, Національної гвардії та Національної поліції, із них 59 – посмертно.

Серед загиблих лицарів – 30-річна Альона Кушнір, медична інструкторка НГУ з полку “Азов”. Вона вшанована орденом “За мужність” вдруге за цю війну (вперше – 25 березня).
Жінка-медик полягла під завалами на заоді “Азовсталь” 15 квітня. Назадовго до смерті Альона виступила з відеозверненням, у якому просила дати можливість вивезти поранених і поховати загиблих захисників міста. Буквально за 40 днів до загибелі вона втратила свого чоловіка, теж захисника Маріуполя Максима Гридчина.

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №308/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОВАЛИКА Андрія Сергійовича — майора

КРИВОРУЧКА Миколу Миколайовича — майора

МАРТИНОВЦЯ Олександра Івановича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВАЛЬКОВСЬКОГО Романа Володимировича — підполковника

ВАРДУ Олега Олександровича — старшого лейтенанта

ВАСИЛЬОНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

КАРГУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

КАТРУКА Вадима Олександровича — капітана

ЛІЩИНСЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта

ЛІЩИНСЬКОГО В’ячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта

ЧАПАЛДУ Михайла Юрійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВАТУЛЮ Мар’яна Анатолійовича — солдата

ДРЕГАЛА Максима Анатолійовича — сержанта

ЖУРБЕЯ Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

КОТЛІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата

ЛИТВИНА Назара Ігоровича — капітана

МАЗУРЕКА Андрія Федоровича — солдата

МЕЛЬНИЧУКА Євгена Михайловича — штаб-сержанта

ОЛІЙНИКА Іллю Андрійовича — солдата

САМОЙЛИКА Олександра Олександровича — старшого солдата

САМСОНЮКА Юрія Леонідовича — сержанта

ЯНЧУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ЛАВРИНЕНКА Олексія Олексійовича — капітана

ФУТОРНОГО Миколу Миколайовича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНДРУХОВИЧА Михайла Антоновича — молодшого сержанта

БЕЛОЦЕРКІВСЬКОГО Віктора Костянтиновича — солдата

БОГДАНА Олександра Володимировича — штаб-сержанта

БОЙЧУКА Андрія Володимировича — старшого сержанта

ВОЛЯНИКА Олексія Леонідовича — молодшого сержанта

ВОРОБЧУКА Ігоря Миколайовича — штаб-сержанта

ЛАПЧИНСЬКОГО Олега Федоровича — старшого сержанта

ПАНЧІЛОВА Михайла Семеновича — штаб-сержанта

САЛОВСЬКОГО Максима Івановича — солдата

ШИРЯЄВА Сергія Сергійовича — солдата

ШКОЛЬНЯКА Руслана Володимировича — головного сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 травня 2022 року

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №312/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ДЕМЧУКА Олега Михайловича — старшого сержанта

КАНІЩЕВА Олега Вадимовича — майора

ЛИКА Богдана Богдановича — майора

ЛОЗОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — капітана

НАГОРНОГО Дениса Сергійовича — майора

РАВЛІКОВСЬКОГО Богдана Богдановича — головного сержанта

ШВАЧИЧА Ростислава Вікторовича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ВЕРНИГОРУ Михайла Олександровича — майора

ДІБРОВА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта

КУШНІР Альону Миколаївну (посмертно) — старшого сержанта

СИДОРЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНІКІЄНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

АНІСІМОВА Ігоря Миколайовича (посмертно) — сержанта

АНТОНЕНКА Дмитра Петровича (посмертно) — солдата

АРТЮХА Олександра Миколайовича (посмертно) — підполковника

БАБІЧА Дмитра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта

БАРАНОВСЬКОГО Олександра Васильовича — солдата

БЕЗУГЛОГО Вадима Сергійовича — старшого солдата

БЕЛИМЕНКА Микиту Андрійовича (посмертно) — солдата

БУРЛАЧЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта

БУРЧАКА Артема Івановича — старшого лейтенанта

ВАВДІЮКА Богдана Миколайовича — старшого солдата

ВЕРЕМІЄНКА Валерія Володимировича — старшого сержанта

ВІГОВСЬКОГО Артема Олександровича — старшого сержанта

ГУМЕНЮКА Вадима Івановича — солдата

ДАНИЛЬЧУКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

ДАХНЕНКА Олександра Ігоровича — солдата

ДАШКОВСЬКОГО Владислава Вікторовича — лейтенанта

ДІДИКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта

ДМИТРУКА Олексія Вячеславовича — сержанта

ДОМБРОВСЬКОГО Юрія Олеговича — старшого солдата

ДУБРОВКІНА Олександра Миколайовича — солдата

ДУБСЬКОГО Леоніда Івановича — штаб-сержанта

ЄЛІСЄЄВА Костянтина Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖУЙКОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ІВАННІКОВА Володимира Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта

ІСТРАТОВА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата

КАРПЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта

КАРПЕНКА Олега Олеговича — лейтенанта

КИЛЮШИКА Анатолія Васильовича — молодшого сержанта

КИРИКА Юрія Володимировича — капітана

КИРИЧЕНКА Данила Костянтиновича (посмертно) — старшого сержанта

КИРКАЛОВА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта

КЛАФТОНА Віталія Борисовича — солдата

КОВАЛЬОВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта

КОЛОДУБА Олексія Олександровича (посмертно) — сержанта

КОМ’ЯКОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

КОРНЕТА Сергія Віталійовича — лейтенанта

КОШМАНА Тараса Леонідовича — солдата

КРАВЦОВА Владислава Вадимовича — солдата

КРАВЦЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата

КРУТЬКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

КУЗНЄЦОВА Антона Валерійовича — солдата

КУЛІКОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата

КУНИЦЬКОГО Тимура Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

КУПРІЯНЧУКА Давида Анатолійовича (посмертно) — солдата

КУРКУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта

КУЧЕРЯВЕНКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта

КУЧМІЯ Петра Романовича — штаб-сержанта

КУШНІРА Сергія Миколайовича — старшого солдата

КУЩА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ЛАНОВЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — майстер-сержанта

ЛАРІНА Євгенія Юрійовича — лейтенанта

ЛЄПІНА Євгена В’ячеславовича (посмертно) — старшого сержанта

ЛИТОВЦЯ Сергія Олександровича — старшого сержанта

МАКАРОВЦЯ Ігоря Івановича — головного сержанта

МАКАРЦЯ Андрія Віталійовича (посмертно) — старшого сержанта

МАМЧУРА Володимира Олександровича — головного сержанта

МАРИНИЧА Василя Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАТВЕЙЧУКА Руслана Леонтійовича — майстер-сержанта

МЕДВІДЯ Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Владислава Васильовича — солдата

МІКУЛІНЦЕВА Андрія Юрійовича — солдата

МОРОЗА Віталія Станіславовича (посмертно) — капітана

МУРОВАНОГО Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

НАГУЛУ Максима Віталійовича — старшого солдата

НІКОЛАЄНКА Володимира Володимировича — солдата

НОВОСЕЛЬЧАНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ОХРІМОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — сержанта

ПАВЛОВСЬКОГО Руслана Івановича — майора

ПАВРІАНІДІСА Віталія Леонідовича (посмертно) — солдата

ПАНЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — капітана

ПАНЧУК Альону Павлівну — молодшого сержанта

ПАРФЬОНОВА Дениса Анатолійовича — старшого солдата

ПЕРЕКРЕСТА Антона Леонідовича — старшого солдата

ПЕТРЕНКА Павла Івановича — солдата

ПЕТРОВА Олександра Геннадійовича — молодшого сержанта

ПЕТРОЩУКА Віктора Борисовича — штаб-сержанта

ПІСКУНА Дениса Ігоровича — старшого солдата

ПІСНОГО Олексія Олександровича — лейтенанта

ПОТАПОВА Ігоря Анатолійовича — старшого солдата

РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича (посмертно) — головного сержанта

РОГОЗНОГО Руслана Валерійовича — старшого сержанта

РОГОЗНОГО Сергія Петровича — старшого сержанта

САЙХІЄВА Антона Павловича — старшого солдата

САМСОНОВА Юліана Олександровича (посмертно) — сержанта

СЕМЧУКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

СИТНИКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

СМАЛЯ Віталія Сергійовича — старшого сержанта

СОСНОВОГО Станіслава Сергійовича — старшого сержанта

СТРЕБКОВУ Наталію Валентинівну (посмертно) — сержанта

СЬОМОЧКІНА Ігоря Олександровича — солдата

ТАРАНІНА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТАРИТІНА Дмитра Андрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ТВЕРДОХЛІБА Олександра Віталійовича — старшого солдата

ТИМЧУКА Віталія Леонідовича — капітана

ТИЧЕНКА Валентина Васильовича — сержанта

ТУРА Андрія Олеговича — старшого сержанта

ТУРОВСЬКОГО Руслана Івановича (посмертно) — головного сержанта

ФЕДОРОВА Віктора Андрійовича (посмертно) — солдата

ФЕНЮКА Юрія Юрійовича — старшого сержанта

ФІЛІПЧУКА Владислава Валерійовича — солдата

ФІНАГЄЄВА Гліба Миколайовича — старшого лейтенанта

ХАРЧЕНКА Артема Олександровича — солдата

ЧЕБИШЕВА Дмитра Романовича — солдата

ЧЕСНОКОВА Артема В’ячеславовича — старшого солдата

ЧМІЛЯ Олександра Ігоровича — сержанта

ШУНЬКА Свʼятослава Ігоровича — старшого сержанта

ЮРЧАКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЯВОДЧАКА Тихона Юрійовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЗАРОВА Олександра Михайловича — молодшого сержанта

АЛЄКСЄЄВИЧА Сергія Івановича — старшого солдата

АЛІЄВА Руслана Муслумовича — старшого лейтенанта

БАДЖАНОВА Руслана Гуломамійовича — солдата

БЕНДУСА Руслана Вікторовича — штаб-сержанта

БЕРЕЗОВСЬКОГО Романа Валерійовича — старшого сержанта

БОГОМОЛОВА Андрія Олександровича — старшого солдата

БОЙКА Вадима Володимировича — солдата

ВАКУЛЕНЧИКА Олексія Валерійовича — лейтенанта

ВЛАСЮКА Віктора Миколайовича — солдата

ВОРОНОВИЧА Іллю Вікторовича — солдата

ГАМАЮНОВА Ігоря Івановича — старшого сержанта

ГЕРМАНА Станіслава В’ячеславовича — сержанта

ГЕТЬМАНА Михайла Сергійовича — старшого солдата

ГЛУЩЕНКА Ярослава Олександровича — молодшого сержанта

ГОРНОСТАЛЯ Олександра Олександровича — старшого солдата

ГУБІНА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта

ГУСАКА Олега Миколайовича — старшого солдата

ГУСАЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата

ДЕМАХА Володимира Володимировича — капітана

ДОВЖЕНКА Владислава Костянтиновича — солдата

ДУБИНУ Артема Володимировича — старшого лейтенанта

ДУБРОВА Максима Андрійовича — солдата

ДЯДЮРУ Сергія Андрійовича — солдата

Д’ЯЧЕНКО Крістіну Ігорівну — солдата

ЗАМУРУЄВА Михайла Вікторовича — головного сержанта

ЗВОНАРЯ Ігоря Васильовича — капітана

ЗІВАКА Володимира Миколайовича — солдата

ЗІНЬКА Григорія Флоровича — старшого сержанта

ІВАНЮШЕНКА Дмитра Володимировича — старшого сержанта

КАБЕШЕВА Дмитра Миколайовича — головного сержанта

КАДНІКОВА Сергія Ілліча — солдата

КОЛБАСОВА Володимира Олеговича — солдата

КОСТЕНКА Єгора Геннадійовича — молодшого сержанта

КУЛІКА Дмитра Віталійовича — солдата

КУЦЕНКА Бориса Валерійовича — солдата

ЛІСНИЧЕНКА Вадима Івановича — старшого солдата

МАМОНА Олександра Геннадійовича — старшого сержанта

МАТЮШКА Євгенія Володимировича — штаб-сержанта

МИЗОВЦЯ Ігоря Юрійовича — молодшого сержанта

МІРОШНИЧЕНКА Михайла Андрійовича — старшого солдата

МІХІЛЬОВА Андрія Дмитровича — майора

МУЗИКУ Олега Анатолійовича — солдата

ОВЧАРЕНКА Віталія Володимировича — солдата

ОКУНЄВА Іллю Валентиновича — солдата

ОЛЕЙНІЧЕНКА Владислава Віталійовича — солдата

ПАВЛЕНКА Віктора Володимировича — старшого сержанта

ПИЛЬНИКА Андрія Максимовича — солдата

ПІДПОВІТНОГО Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

ПЛЕШИВЦЯ Олексія Юрійовича — солдата

ПОНОМАРЕНКА Валерія Сергійовича — солдата

ПОПІЛЯ Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта

ПОПОВА Данила Віталійовича — солдата

ПРИЛИПКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

РЕБРЕЯ Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта

САВКОВА Олександра Олеговича — старшого солдата

САКУРУ Руслана Миколайовича — солдата

САЛА Артема Миколайовича — головного сержанта

САМАРСЬКОГО Яна Сергійовича — молодшого сержанта

СЕМЕНЦЯ Вадима Олександровича — солдата

СЕРДЮКА Анатолія Олексійовича — старшого солдата

СТАРОВА Артема Олександровича — старшого солдата

СТОРЧЕУСА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта

СЬОМІНА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта

ТЕРЛЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — майора

ТИМОШЕНКА Віктора Петровича — солдата

ТРОЯНА Дмитра Володимировича — капітана

ХАРЧЕНКА Геннадія Олександровича — старшого сержанта

ЧЕСТНЄЙШОГО Ростислава Вікторовича — старшого солдата

ШЕВЕЛУ Сергія Віталійовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Віталія Васильовича — солдата

ШЕВЧУКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта

ШИРОКИХ Юрія Юрійовича — старшого сержанта

ШКУРКА Владислава Валерійовича — старшого солдата

ШТУРМАКА Максима Миколайовича — солдата

ЯРОШЕНКА Романа Олеговича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ГАШПАРИЧА Владислава Вікторовича — солдата

КРАМІНСЬКОГО Антона Олександровича — лейтенанта

СИДОРЕНКА Віталія Володимировича — старшого солдата

СМУРОВА Дмитра Романовича — старшого сержанта

у Національній поліції України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ЗУБЕНОК Тетяну Михайлівну — підполковника поліції

КАЗАРІНА Василя Юрійовича — капітана поліції

КОНДАКОВУ Наталію Володимирівну — майора поліції

КОРНЮ Євгенія Олександровича — лейтенанта поліції

НЕЩЕРЕТА Давида Анатолійовича — капітана поліції

ПОЛІЩУКА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта поліції

СІМОРОЗА Івана Васильовича — старшого лейтенанта поліції

СОЛЯРА Олександра Володимировича — капітана поліції

ФОМИЧА Юрія Володимировича — капітана поліції

ЦИЛЮРИКА Вячеслава Володимировича — капітана поліції

Нагородити орденом Данила Галицького

ПОЛЯНСЬКОГО Олега Олександровича — полковника поліції.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №313/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГОЛОВКА Андрія Андрійовича — майора

ДУБЕРТА Олега Григоровича (посмертно) — майора

ЄГОРОВА Федора Миколайовича — майора

ЗАБЄЛІНА Миколу Миколайовича — майора

КОРОБКА Віктора Андрійовича — підполковника медичної служби

КУПІСА Дмитра Станіславовича — старшого лейтенанта

МАКСІМОВА Тараса Вікторовича — підполковника

МАРКЕВИЧА Євгена Олеговича — старшого лейтенанта

МІСЯЦЯ Андрія Васильовича (посмертно) — капітана медичної служби

НЕЧИПОРЕНКА Валентина Анатолійовича — старшого лейтенанта

ОРЛЮКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

САБАДАША Андрія Миколайовича — капітана

СИНЮКА Юрія Григоровича — старшого лейтенанта

СУКА Ігоря Андрійовича (посмертно) — капітана

ТИМОШОВА Олександра Валерійовича — майора

ШАБАТУРУ Володимира Станіславовича — майора

ШЕРСТЮКА Романа Володимировича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича — лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАБІЯ Валерія Олександровича — солдата

БІЛЬЧЕНКА Вадима Анатолійовича (посмертно) — майстер-сержанта

БІЛЯЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

БОГОРОДСЬКОГО Максима Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

БОЄВА Андрія Геннадійовича — солдата

БОНДАРЯ Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

БОРИСЕНКА Максима Вячеславовича (посмертно) — солдата

БОРТА Марка Германовича — солдата

БОЧАРОВА Ігоря Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

БРЮХАНОВА Дмитра Семеновича — старшого сержанта

БУРБАН Ірину Василівну — солдата

ВОЛКОВА Василя Миколайовича (посмертно) — солдата

ГАПОНЕНКА Юрія Андрійовича — старшого солдата

ГОМАЗА Артура Анатолійовича (посмертно) — солдата

ГОНГАЛА Миколу Станіславовича — солдата

ГОРОБЦЯ Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата

ГРЕШИЛА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ГУЩИНА Василя Валерійовича — солдата

ДЕМИДЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — сержанта

ДЕНИСОВА Станіслава Ельдаровича — старшого лейтенанта

ДЕРЕВ’ЯНКА Олександра Олександровича — підполковника

ДЕРЕЩУКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ДОРОШЕНКА Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта

ЄГОРОВА Юрія Павловича (посмертно) — старшого сержанта

ЄРОШИНА Василя Миколайовича — штаб-сержанта

ЖМУРКА Юрія Володимировича (посмертно) — солдата

ЗАЯРНОГО Іллю Сергійовича — молодшого сержанта

ЗВОЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — старшого солдата

ЗІНАТУЛІНА Рустама Расуловича — старшого солдата

ІВАНОВА Олексія Володимировича — старшого сержанта

КАГІРОВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

КАЛІНЧУКА Ярослава Олександровича — солдата

КАРАТНИКА Андрія Петровича — солдата

КІЯНЦЯ Романа Миколайовича — капітана

КІЯЩЕНКО Вікторію Володимирівну (посмертно) — солдата

КОВАЛЕНКА Олександра Олександровича — солдата

КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата

КОВАЛЕНКА Сергія Олександровича — лейтенанта

КОВАЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — солдата

КОЛОМІЄЦЬ Анну Віталіївну (посмертно) — молодшого сержанта

КОНДРАШЕВСЬКОГО Віталія Олександровича (посмертно) — сержанта

КОНОВАЛОВА Максима Валерійовича (посмертно) — сержанта

КОРОГВИКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

КОРОЛЮКА Іллю Євгеновича — підполковника

КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта

КРИВИЦЬКОГО Богдана Миколайовича — старшого солдата

КРИЩУКА Юрія Євгенійовича — молодшого сержанта

КУШТУ Олександра Григоровича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕОНТЬЄВА Дмитра Олександровича — старшого солдата

ЛИСАКА Євгенія Володимировича — солдата

ЛИСЕНКА Едуарда Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛІТВИНЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛОГВИНЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

ЛОМАКІНА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

МАЛЬЦЕВА Микиту Миколайовича — старшого солдата

МАНЕВИЧА Вадима Валентиновича — молодшого сержанта

МАРКЕВИЧ Євгенію Олександрівну — старшого лейтенанта медичної служби

МАРКОВЕЦЬКОГО Тараса Романовича — солдата

МАРТЮКА Романа Юрійовича — старшого сержанта

МИРОНЮКА Віталія Анатолійовича — солдата

НОСКОВА Василя Володимировича — капітана

ОГРОДНИК Дзвениславу Тарасівну — солдата

ОТТА Олександра Юрійовича — капітана медичної служби

ПАТИНСЬКОГО Артема Вікторовича — солдата

ПЕЧЕРСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого сержанта

ПОДОЛЯКУ Ігоря Олексійовича — солдата

ПОРОШЕНКА Євгена Володимировича — старшого сержанта

ПОСТОЄНКА Олега Миколайовича — штаб-сержанта

ПРИШВУ Віктора Григоровича — солдата

РАЄВСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

РЕМНЬОВА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата

РУСІНОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — солдата

РЯБЦЕВА Юрія Володимировича — сержанта

САЛГІРІЄВА Рустама Ваховича — головного сержанта

ТАРАСЮКА Богдана Євгенійовича — солдата

ТИЩЕНКА Віктора Івановича (посмертно) — солдата

ТІМОШЕНКА Андрія Васильовича — головного сержанта

ТРИНДІНА Олексія Павловича (посмертно) — штаб-сержанта

ТУЛІСОВА Владислава Євгенійовича — солдата

УСОВА Анатолія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ХОМЕНКА Сергія Сергійовича — сержанта

ЧИГРИНОВА Івана Федоровича — молодшого сержанта

ШЕЛЕСТА Вадима Володимировича — солдата

ШЕРЕМЕТУ Олексія Петровича — полковника внутрішньої служби

ШКОЛЯРА Дмитра Анатолійовича — солдата

ШТАГЕРА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ШТОЮНДУ Ігоря Сергійовича — молодшого сержанта

ШУУ Романа Олеговича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора

ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана

ЗАХАРОВА Ігоря Володимировича — майора

ЛАЗАРЕНКА Юрія Вікторовича — підполковника медичної служби

ШАВКУНА Володимира Петровича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНІСІМОВУ Дар’ю Анатоліївну — старшого сержанта

БАБІНА Олексія Олександровича — підполковника

БОГАТИРЬОВА Олександра Михайловича — сержанта

БОДНАРУКА Вадима Віталійовича — старшого солдата

БОНДАРЯ Сергія Анатолійовича — підполковника

ВОЗНОВА Микиту Вадимовича — капітана

ГАЙДЕЯ Віталія Васильовича — підполковника

ГАРБУЗОВА Олександра Сергійовича — полковника

ГОЛОДНЮКА Євгенія Олександровича — майора

ГОНТАРЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата

ГУЗА Олексія Івановича — сержанта

ДАДАЯНА Давида Валерійовича — старшого солдата

ДОРОФЄЄВА Дениса Вікторовича — старшого солдата

ЄЛЬНІКА Віктора Вікторовича — молодшого сержанта

ІЩИКА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта

КОЛЕСНИКА Олега Олеговича — солдата

КОСТЮКА Андрія Олеговича — старшого сержанта

КРАВЦЯ Віталія Вікторовича — сержанта

КРІЛЯ Дмитра Івановича — старшого солдата

ЛОВІКОВА Вадима Юрійовича — старшого сержанта

ЛОТОРА Олександра Володимировича — солдата

МАЗУРА Романа Вікторовича — старшого солдата

МАКСИМЧУКА Богдана Олександровича — підполковника

МАЛАНЧУКА Віталія Миколайовича — старшого солдата

МАТРУЩЕНКО Анастасію Василівну — старшого солдата

МИХАЙЛОВСЬКОГО Сергія Георгійовича — старшого сержанта

МІКЕЛТАДЗЕ Владислава Джонійовича — солдата

МОТРИЧ Анну Вікторівну — капітана юстиції

МУРІНЮКА Вадима Михайловича — головного сержанта

НАСТЕНКА Романа Сергійовича — полковника

НЕСТОРА Віктора Ярославовича — полковника

ОБЕРЕМКА Олега Ігоровича — штаб-сержанта

ОБЛАДАНЮКА Вадима Валерійовича — старшого солдата

ПАВЛУШУ Анатолія Анатолійовича — майора

ПЕТРОВЦЯ Сергія Анатолійовича — старшого солдата

ПЛАКСИВОГО Владислава Михайловича — старшого солдата

ПРИХОДЬКА Андрія Миколайовича — старшого солдата

РАІНЧУКА Івана Віталійовича — лейтенанта

РЄБІНКУ Олександра Віталійовича — солдата

СИРКИЗЮКА Сергія Дмитровича — старшого солдата

СКЛЯРОВА Олега Володимировича — майора

СЛИВЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата

СОЛОМКА Станіслава Ігоровича — підполковника

СОЛОХУ Ірину Миколаївну — старшого солдата

СОРОЧИНСЬКОГО Едуарда Олексійовича — сержанта

СТЕЦЕНКА Олексія Володимировича — старшого сержанта

СУБОТІН Яну Олексіївну — майора

ТАЙБАНА Богдана Анатолійовича — старшого солдата

ТВАРКОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — полковника

ФЕДОРЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата

ФЕДОРОВУ Мар’яну Ростиславівну — старшого солдата

ЦИПУК Олександру Юріївну — лейтенанта

ЧАЙКОВСЬКОГО Сергія Борисовича — молодшого сержанта

ШВЕЦЯ Анатолія Володимировича — майора

ШЕВЧУКА Анатолія Станіславовича — молодшого сержанта

ШОХІНА Андрія Володимировича — сержанта

ЩЕРБІНІНА Артема Євгенійовича — капітана

ЯБЛОНСЬКОГО Максима Віталійовича — старшого солдата

ЯЦЕВИЧА Дмитра Віталійовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНДРЕЄВА Євгенія Олеговича — солдата

БАБІЯ Юрія Якимовича — старшого сержанта

БАТИРБЕКОВА Леоніда Сергійовича — старшого солдата

БЕРЕЖКА Петра Миколайовича — солдата

БЕРЕЗУ Андрія Андрійовича — солдата

БЄЛОУСА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

БІЛОКОНЯ Андрія Михайловича — підполковника

БОДНЮ Олега Віталійовича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Владислава Максимовича — сержанта

БОНДАРЕНКА Кирила Володимировича — молодшого сержанта

БОРОЗЕНЦЯ Олександра Олександровича — старшого солдата

БОРТКА Сергія Григоровича — старшого сержанта

БУРАКА Руслана Васильовича — старшого сержанта

ВАЛАЙКА Олександра Івановича — молодшого сержанта

ГАДИ Віктора Олександровича — солдата

ГАРНАТКА Олександра Олександровича — сержанта

ГОЖА Максима Юрійовича — старшого сержанта

ГОНЧАРОВА Олега Андрійовича — солдата

ГУРЗУ Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ГУСЕЙНОВУ Олену Миколаївну — солдата

ДАВИДЕНКА Ігоря Олександровича — солдата

ДЕМЧУКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

ЕФУ Вадима Володимировича — солдата

ЄФРЕМОВА Ігоря Володимировича — солдата

ЖИТНІКОВА Івана Борисовича — солдата

ЖОВТОГО Дмитра Дмитровича — старшого солдата

ЖУПІЯ Костянтина Сергійовича — солдата

ЗАВГОРОДНЬОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата

ЗАЙКУ Олексія Олексійовича — солдата

ЗАРІПОВА Єгора Олексійовича — солдата

ЗІНЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата

ЗОЛОТАРЬОВА Владислава Олеговича — сержанта

ІВАНОВУ Надію Анатоліївну — солдата

КАНАХІНА Олександра Сергійовича — солдата

КАНІВЦЯ Романа Олександровича — сержанта

КАПТАНА Євгена Івановича — солдата

КАРАВАЄВА Євгенія Олександровича — сержанта

КАРТАШОВА Олексія Володимировича — солдата

КАХНА Олега Олеговича — старшого лейтенанта

КАЧУНЯКА Володимира Леонідовича — молодшого сержанта

КИРИЛОВА Юрія Миколайовича — старшого сержанта

КІКОТА Станіслава Вікторовича — молодшого сержанта

КІРСАНОВА Максима Олександровича — сержанта

КІСТРИЦЮ Ярослава Геннадійовича — солдата

КЛІМАСА Олександра Володимировича — старшого солдата

КЛІМУКА Павла Анатолійовича — старшого солдата

КОЗЛОВА Сергія Анатолійовича — солдата

КОЛЄСНІКОВА Андрія Юрійовича — солдата

КОРОЛЯ Василя Володимировича — старшого солдата

КОРЧАГІНА Ярослава Сергійовича — солдата

КРАВЧЕНКА Антона Миколайовича — молодшого сержанта

КРАВЧЕНКА Владислава Андрійовича — старшого солдата

КРИВОШЕЯ Євгена Леонідовича — старшого солдата

КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — штаб-сержанта

ЛЕВКОВА Андрія Ігоровича — головного сержанта

ЛИСЕНКА Олександра Павловича — старшого солдата

ЛОМАКУ Олександра Євгенійовича — старшого солдата

ЛЮБАРЦЕВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта

МАЛИЩИКА Володимира Володимировича — старшого сержанта

МАРКЕВИЧА Миколу Володимировича — старшого солдата

МЄШКОВА Віталія Володимировича — старшого солдата

МИРОНЕНКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

МИХАЛЬЧУКА Дмитра Юрійовича — солдата

МОРДВІНОВА Романа Олександровича — солдата

МУТІЛІКУ Дениса Васильовича — солдата

НАРТОВА Віталія Вікторовича — солдата

НЄАЛОВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

НОВГОРОДЦЕВА Олексія Олексійовича — старшого солдата

НОВИКОВА Володимира Євгенійовича — солдата

ОНАЦЬКОГО Віталія Івановича — полковника

ОНЯТИЦЬКОГО Миколу Васильовича — солдата

ПАВЛЕНКА Михайла Євгенійовича — старшого солдата

ПАВЛОВА Миколу Ігоровича — сержанта

ПАТАЛАХУ Євгена Сергійовича — солдата

ПАТАПКІНА Дмитра Олексійовича — старшого сержанта

ПЕЛИХА Богдана Олексійовича — солдата

ПЕТРОВА Миколу Олександровича — солдата

ПОВАЛЯЄВА Сергія Віталійовича — головного сержанта

ПОЛТАВЦЯ Валентина Анатолійовича — солдата

ПОПОВИЧА Павла Юрійовича — старшого солдата

ПРИХОДЬКА Романа Станіславовича — молодшого сержанта

ПУПЧЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

РАДІКА Юрія Васильовича — старшого солдата

РАШЕВСЬКОГО Олексія Сергійовича — старшого сержанта

РЕВЯКІНА Олексія Геннадійовича — молодшого сержанта

РИБАЛЬЧЕНКА Дениса Вікторовича — солдата

РИБАЛЬЧЕНКА Миколу Миколайовича — солдата

РЯБУХУ Андрія Анатолійовича — старшого солдата

САВЧУКА Артема Олександровича — старшого солдата

САЄНКА Валерія Миколайовича — старшого сержанта

СЕМЕНЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата

СИВОВАЛОВА Володимира Володимировича — старшого солдата

СИТНІКОВА Геннадія Геннадійовича — молодшого сержанта

СІВЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого солдата

СКЛЯРЕНКА Антона Володимировича — солдата

СОРОКІНУ Діану Віталіївну — молодшого сержанта

СОРОКУ Михайла Ігоровича — старшого солдата

СПАСЬКОГО Миколу Васильовича — солдата

СТЕЦЯ Михайла Михайловича — молодшого сержанта

СТРАТУЛАТ Юлію Іванівну — молодшого сержанта

СТРЕЛЕЦЬКОГО Олексія Юрійовича — сержанта

СТРИЖЕВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата

СУКНЕНКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта

ТИМЧУКА Дмитра Анатолійовича — солдата

ТИЩЕНКА Іллю Сергійовича — старшого солдата

ХЛУДОВА Ярослава Віталійовича — старшого солдата

ЦАПЕНКА Олексія Ігоревича — солдата

ЧЕЛИШЕВА Ігоря Вікторовича — сержанта

ШЕВЧЕНКА Віктора Олександровича — солдата

ШИРШОВА Олександра Петровича — старшого солдата

ШМАКОВА Михайла Сергійовича — старшого солдата

ШМЕЛЬОВА Євгена Михайловича — старшого солдата

ШУРЛА Павла Олександровича — старшого солдата

ШУСТОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ЩЕРБИНУ Георгія Сергійовича — солдата

ЮРЧЕНКА Євгена Дмитровича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 травня 2022 року
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Редактор:

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