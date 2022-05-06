Опубліковано чергові укази про нагородження воїнів. Посмертно – 59

Альона Кушнір

На сайті президента України опубліковано чергові укази про відзначення державними нагородами українських військових та силовиків, які відзначилися у відбитті російської навали.

Указами від 4-5 травня нагороджені 532 воїни у лавах Збройних сил України, Національної гвардії та Національної поліції, із них 59 – посмертно.

Серед загиблих лицарів – 30-річна Альона Кушнір, медична інструкторка НГУ з полку “Азов”. Вона вшанована орденом “За мужність” вдруге за цю війну (вперше – 25 березня).

Жінка-медик полягла під завалами на заоді “Азовсталь” 15 квітня. Назадовго до смерті Альона виступила з відеозверненням, у якому просила дати можливість вивезти поранених і поховати загиблих захисників міста. Буквально за 40 днів до загибелі вона втратила свого чоловіка, теж захисника Маріуполя Максима Гридчина.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №308/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня КОВАЛИКА Андрія Сергійовича — майора КРИВОРУЧКА Миколу Миколайовича — майора МАРТИНОВЦЯ Олександра Івановича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ВАЛЬКОВСЬКОГО Романа Володимировича — підполковника ВАРДУ Олега Олександровича — старшого лейтенанта ВАСИЛЬОНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта КАРГУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта КАТРУКА Вадима Олександровича — капітана ЛІЩИНСЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта ЛІЩИНСЬКОГО В’ячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта ЧАПАЛДУ Михайла Юрійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ВАТУЛЮ Мар’яна Анатолійовича — солдата ДРЕГАЛА Максима Анатолійовича — сержанта ЖУРБЕЯ Дмитра Анатолійовича — старшого солдата КОТЛІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата ЛИТВИНА Назара Ігоровича — капітана МАЗУРЕКА Андрія Федоровича — солдата МЕЛЬНИЧУКА Євгена Михайловича — штаб-сержанта ОЛІЙНИКА Іллю Андрійовича — солдата САМОЙЛИКА Олександра Олександровича — старшого солдата САМСОНЮКА Юрія Леонідовича — сержанта ЯНЧУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького ЛАВРИНЕНКА Олексія Олексійовича — капітана ФУТОРНОГО Миколу Миколайовича — капітана Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНДРУХОВИЧА Михайла Антоновича — молодшого сержанта БЕЛОЦЕРКІВСЬКОГО Віктора Костянтиновича — солдата БОГДАНА Олександра Володимировича — штаб-сержанта БОЙЧУКА Андрія Володимировича — старшого сержанта ВОЛЯНИКА Олексія Леонідовича — молодшого сержанта ВОРОБЧУКА Ігоря Миколайовича — штаб-сержанта ЛАПЧИНСЬКОГО Олега Федоровича — старшого сержанта ПАНЧІЛОВА Михайла Семеновича — штаб-сержанта САЛОВСЬКОГО Максима Івановича — солдата ШИРЯЄВА Сергія Сергійовича — солдата ШКОЛЬНЯКА Руслана Володимировича — головного сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 4 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №312/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній гвардії України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ДЕМЧУКА Олега Михайловича — старшого сержанта КАНІЩЕВА Олега Вадимовича — майора ЛИКА Богдана Богдановича — майора ЛОЗОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — капітана НАГОРНОГО Дениса Сергійовича — майора РАВЛІКОВСЬКОГО Богдана Богдановича — головного сержанта ШВАЧИЧА Ростислава Вікторовича — солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ВЕРНИГОРУ Михайла Олександровича — майора ДІБРОВА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта КУШНІР Альону Миколаївну (посмертно) — старшого сержанта СИДОРЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНІКІЄНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата АНІСІМОВА Ігоря Миколайовича (посмертно) — сержанта АНТОНЕНКА Дмитра Петровича (посмертно) — солдата АРТЮХА Олександра Миколайовича (посмертно) — підполковника БАБІЧА Дмитра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта БАРАНОВСЬКОГО Олександра Васильовича — солдата БЕЗУГЛОГО Вадима Сергійовича — старшого солдата БЕЛИМЕНКА Микиту Андрійовича (посмертно) — солдата БУРЛАЧЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта БУРЧАКА Артема Івановича — старшого лейтенанта ВАВДІЮКА Богдана Миколайовича — старшого солдата ВЕРЕМІЄНКА Валерія Володимировича — старшого сержанта ВІГОВСЬКОГО Артема Олександровича — старшого сержанта ГУМЕНЮКА Вадима Івановича — солдата ДАНИЛЬЧУКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата ДАХНЕНКА Олександра Ігоровича — солдата ДАШКОВСЬКОГО Владислава Вікторовича — лейтенанта ДІДИКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта ДМИТРУКА Олексія Вячеславовича — сержанта ДОМБРОВСЬКОГО Юрія Олеговича — старшого солдата ДУБРОВКІНА Олександра Миколайовича — солдата ДУБСЬКОГО Леоніда Івановича — штаб-сержанта ЄЛІСЄЄВА Костянтина Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта ЖУЙКОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата ІВАННІКОВА Володимира Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта ІСТРАТОВА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата КАРПЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта КАРПЕНКА Олега Олеговича — лейтенанта КИЛЮШИКА Анатолія Васильовича — молодшого сержанта КИРИКА Юрія Володимировича — капітана КИРИЧЕНКА Данила Костянтиновича (посмертно) — старшого сержанта КИРКАЛОВА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта КЛАФТОНА Віталія Борисовича — солдата КОВАЛЬОВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта КОЛОДУБА Олексія Олександровича (посмертно) — сержанта КОМ’ЯКОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата КОРНЕТА Сергія Віталійовича — лейтенанта КОШМАНА Тараса Леонідовича — солдата КРАВЦОВА Владислава Вадимовича — солдата КРАВЦЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата КРУТЬКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта КУЗНЄЦОВА Антона Валерійовича — солдата КУЛІКОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата КУНИЦЬКОГО Тимура Миколайовича (посмертно) — головного сержанта КУПРІЯНЧУКА Давида Анатолійовича (посмертно) — солдата КУРКУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта КУЧЕРЯВЕНКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта КУЧМІЯ Петра Романовича — штаб-сержанта КУШНІРА Сергія Миколайовича — старшого солдата КУЩА Миколу Миколайовича — старшого солдата ЛАНОВЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — майстер-сержанта ЛАРІНА Євгенія Юрійовича — лейтенанта ЛЄПІНА Євгена В’ячеславовича (посмертно) — старшого сержанта ЛИТОВЦЯ Сергія Олександровича — старшого сержанта МАКАРОВЦЯ Ігоря Івановича — головного сержанта МАКАРЦЯ Андрія Віталійовича (посмертно) — старшого сержанта МАМЧУРА Володимира Олександровича — головного сержанта МАРИНИЧА Василя Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта МАТВЕЙЧУКА Руслана Леонтійовича — майстер-сержанта МЕДВІДЯ Сергія Миколайовича — молодшого сержанта МЕЛЬНИКА Владислава Васильовича — солдата МІКУЛІНЦЕВА Андрія Юрійовича — солдата МОРОЗА Віталія Станіславовича (посмертно) — капітана МУРОВАНОГО Івана Сергійовича — старшого лейтенанта НАГУЛУ Максима Віталійовича — старшого солдата НІКОЛАЄНКА Володимира Володимировича — солдата НОВОСЕЛЬЧАНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата ОХРІМОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — сержанта ПАВЛОВСЬКОГО Руслана Івановича — майора ПАВРІАНІДІСА Віталія Леонідовича (посмертно) — солдата ПАНЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — капітана ПАНЧУК Альону Павлівну — молодшого сержанта ПАРФЬОНОВА Дениса Анатолійовича — старшого солдата ПЕРЕКРЕСТА Антона Леонідовича — старшого солдата ПЕТРЕНКА Павла Івановича — солдата ПЕТРОВА Олександра Геннадійовича — молодшого сержанта ПЕТРОЩУКА Віктора Борисовича — штаб-сержанта ПІСКУНА Дениса Ігоровича — старшого солдата ПІСНОГО Олексія Олександровича — лейтенанта ПОТАПОВА Ігоря Анатолійовича — старшого солдата РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича (посмертно) — головного сержанта РОГОЗНОГО Руслана Валерійовича — старшого сержанта РОГОЗНОГО Сергія Петровича — старшого сержанта САЙХІЄВА Антона Павловича — старшого солдата САМСОНОВА Юліана Олександровича (посмертно) — сержанта СЕМЧУКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата СИТНИКА Сергія Сергійовича — старшого солдата СМАЛЯ Віталія Сергійовича — старшого сержанта СОСНОВОГО Станіслава Сергійовича — старшого сержанта СТРЕБКОВУ Наталію Валентинівну (посмертно) — сержанта СЬОМОЧКІНА Ігоря Олександровича — солдата ТАРАНІНА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта ТАРИТІНА Дмитра Андрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта ТВЕРДОХЛІБА Олександра Віталійовича — старшого солдата ТИМЧУКА Віталія Леонідовича — капітана ТИЧЕНКА Валентина Васильовича — сержанта ТУРА Андрія Олеговича — старшого сержанта ТУРОВСЬКОГО Руслана Івановича (посмертно) — головного сержанта ФЕДОРОВА Віктора Андрійовича (посмертно) — солдата ФЕНЮКА Юрія Юрійовича — старшого сержанта ФІЛІПЧУКА Владислава Валерійовича — солдата ФІНАГЄЄВА Гліба Миколайовича — старшого лейтенанта ХАРЧЕНКА Артема Олександровича — солдата ЧЕБИШЕВА Дмитра Романовича — солдата ЧЕСНОКОВА Артема В’ячеславовича — старшого солдата ЧМІЛЯ Олександра Ігоровича — сержанта ШУНЬКА Свʼятослава Ігоровича — старшого сержанта ЮРЧАКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ЯВОДЧАКА Тихона Юрійовича — старшого лейтенанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АЗАРОВА Олександра Михайловича — молодшого сержанта АЛЄКСЄЄВИЧА Сергія Івановича — старшого солдата АЛІЄВА Руслана Муслумовича — старшого лейтенанта БАДЖАНОВА Руслана Гуломамійовича — солдата БЕНДУСА Руслана Вікторовича — штаб-сержанта БЕРЕЗОВСЬКОГО Романа Валерійовича — старшого сержанта БОГОМОЛОВА Андрія Олександровича — старшого солдата БОЙКА Вадима Володимировича — солдата ВАКУЛЕНЧИКА Олексія Валерійовича — лейтенанта ВЛАСЮКА Віктора Миколайовича — солдата ВОРОНОВИЧА Іллю Вікторовича — солдата ГАМАЮНОВА Ігоря Івановича — старшого сержанта ГЕРМАНА Станіслава В’ячеславовича — сержанта ГЕТЬМАНА Михайла Сергійовича — старшого солдата ГЛУЩЕНКА Ярослава Олександровича — молодшого сержанта ГОРНОСТАЛЯ Олександра Олександровича — старшого солдата ГУБІНА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта ГУСАКА Олега Миколайовича — старшого солдата ГУСАЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата ДЕМАХА Володимира Володимировича — капітана ДОВЖЕНКА Владислава Костянтиновича — солдата ДУБИНУ Артема Володимировича — старшого лейтенанта ДУБРОВА Максима Андрійовича — солдата ДЯДЮРУ Сергія Андрійовича — солдата Д’ЯЧЕНКО Крістіну Ігорівну — солдата ЗАМУРУЄВА Михайла Вікторовича — головного сержанта ЗВОНАРЯ Ігоря Васильовича — капітана ЗІВАКА Володимира Миколайовича — солдата ЗІНЬКА Григорія Флоровича — старшого сержанта ІВАНЮШЕНКА Дмитра Володимировича — старшого сержанта КАБЕШЕВА Дмитра Миколайовича — головного сержанта КАДНІКОВА Сергія Ілліча — солдата КОЛБАСОВА Володимира Олеговича — солдата КОСТЕНКА Єгора Геннадійовича — молодшого сержанта КУЛІКА Дмитра Віталійовича — солдата КУЦЕНКА Бориса Валерійовича — солдата ЛІСНИЧЕНКА Вадима Івановича — старшого солдата МАМОНА Олександра Геннадійовича — старшого сержанта МАТЮШКА Євгенія Володимировича — штаб-сержанта МИЗОВЦЯ Ігоря Юрійовича — молодшого сержанта МІРОШНИЧЕНКА Михайла Андрійовича — старшого солдата МІХІЛЬОВА Андрія Дмитровича — майора МУЗИКУ Олега Анатолійовича — солдата ОВЧАРЕНКА Віталія Володимировича — солдата ОКУНЄВА Іллю Валентиновича — солдата ОЛЕЙНІЧЕНКА Владислава Віталійовича — солдата ПАВЛЕНКА Віктора Володимировича — старшого сержанта ПИЛЬНИКА Андрія Максимовича — солдата ПІДПОВІТНОГО Андрія Юрійовича — молодшого сержанта ПЛЕШИВЦЯ Олексія Юрійовича — солдата ПОНОМАРЕНКА Валерія Сергійовича — солдата ПОПІЛЯ Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта ПОПОВА Данила Віталійовича — солдата ПРИЛИПКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта РЕБРЕЯ Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта САВКОВА Олександра Олеговича — старшого солдата САКУРУ Руслана Миколайовича — солдата САЛА Артема Миколайовича — головного сержанта САМАРСЬКОГО Яна Сергійовича — молодшого сержанта СЕМЕНЦЯ Вадима Олександровича — солдата СЕРДЮКА Анатолія Олексійовича — старшого солдата СТАРОВА Артема Олександровича — старшого солдата СТОРЧЕУСА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта СЬОМІНА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта ТЕРЛЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — майора ТИМОШЕНКА Віктора Петровича — солдата ТРОЯНА Дмитра Володимировича — капітана ХАРЧЕНКА Геннадія Олександровича — старшого сержанта ЧЕСТНЄЙШОГО Ростислава Вікторовича — старшого солдата ШЕВЕЛУ Сергія Віталійовича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Віталія Васильовича — солдата ШЕВЧУКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта ШИРОКИХ Юрія Юрійовича — старшого сержанта ШКУРКА Владислава Валерійовича — старшого солдата ШТУРМАКА Максима Миколайовича — солдата ЯРОШЕНКА Романа Олеговича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ГАШПАРИЧА Владислава Вікторовича — солдата КРАМІНСЬКОГО Антона Олександровича — лейтенанта СИДОРЕНКА Віталія Володимировича — старшого солдата СМУРОВА Дмитра Романовича — старшого сержанта у Національній поліції України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ЗУБЕНОК Тетяну Михайлівну — підполковника поліції КАЗАРІНА Василя Юрійовича — капітана поліції КОНДАКОВУ Наталію Володимирівну — майора поліції КОРНЮ Євгенія Олександровича — лейтенанта поліції НЕЩЕРЕТА Давида Анатолійовича — капітана поліції ПОЛІЩУКА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта поліції СІМОРОЗА Івана Васильовича — старшого лейтенанта поліції СОЛЯРА Олександра Володимировича — капітана поліції ФОМИЧА Юрія Володимировича — капітана поліції ЦИЛЮРИКА Вячеслава Володимировича — капітана поліції Нагородити орденом Данила Галицького ПОЛЯНСЬКОГО Олега Олександровича — полковника поліції. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 5 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №313/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ГОЛОВКА Андрія Андрійовича — майора ДУБЕРТА Олега Григоровича (посмертно) — майора ЄГОРОВА Федора Миколайовича — майора ЗАБЄЛІНА Миколу Миколайовича — майора КОРОБКА Віктора Андрійовича — підполковника медичної служби КУПІСА Дмитра Станіславовича — старшого лейтенанта МАКСІМОВА Тараса Вікторовича — підполковника МАРКЕВИЧА Євгена Олеговича — старшого лейтенанта МІСЯЦЯ Андрія Васильовича (посмертно) — капітана медичної служби НЕЧИПОРЕНКА Валентина Анатолійовича — старшого лейтенанта ОРЛЮКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта САБАДАША Андрія Миколайовича — капітана СИНЮКА Юрія Григоровича — старшого лейтенанта СУКА Ігоря Андрійовича (посмертно) — капітана ТИМОШОВА Олександра Валерійовича — майора ШАБАТУРУ Володимира Станіславовича — майора ШЕРСТЮКА Романа Володимировича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича — лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАБІЯ Валерія Олександровича — солдата БІЛЬЧЕНКА Вадима Анатолійовича (посмертно) — майстер-сержанта БІЛЯЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта БОГОРОДСЬКОГО Максима Михайловича (посмертно) — старшого сержанта БОЄВА Андрія Геннадійовича — солдата БОНДАРЯ Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата БОРИСЕНКА Максима Вячеславовича (посмертно) — солдата БОРТА Марка Германовича — солдата БОЧАРОВА Ігоря Віталійовича (посмертно) — старшого солдата БРЮХАНОВА Дмитра Семеновича — старшого сержанта БУРБАН Ірину Василівну — солдата ВОЛКОВА Василя Миколайовича (посмертно) — солдата ГАПОНЕНКА Юрія Андрійовича — старшого солдата ГОМАЗА Артура Анатолійовича (посмертно) — солдата ГОНГАЛА Миколу Станіславовича — солдата ГОРОБЦЯ Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата ГРЕШИЛА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ГУЩИНА Василя Валерійовича — солдата ДЕМИДЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — сержанта ДЕНИСОВА Станіслава Ельдаровича — старшого лейтенанта ДЕРЕВ’ЯНКА Олександра Олександровича — підполковника ДЕРЕЩУКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта ДОРОШЕНКА Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта ЄГОРОВА Юрія Павловича (посмертно) — старшого сержанта ЄРОШИНА Василя Миколайовича — штаб-сержанта ЖМУРКА Юрія Володимировича (посмертно) — солдата ЗАЯРНОГО Іллю Сергійовича — молодшого сержанта ЗВОЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — старшого солдата ЗІНАТУЛІНА Рустама Расуловича — старшого солдата ІВАНОВА Олексія Володимировича — старшого сержанта КАГІРОВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта КАЛІНЧУКА Ярослава Олександровича — солдата КАРАТНИКА Андрія Петровича — солдата КІЯНЦЯ Романа Миколайовича — капітана КІЯЩЕНКО Вікторію Володимирівну (посмертно) — солдата КОВАЛЕНКА Олександра Олександровича — солдата КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата КОВАЛЕНКА Сергія Олександровича — лейтенанта КОВАЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — солдата КОЛОМІЄЦЬ Анну Віталіївну (посмертно) — молодшого сержанта КОНДРАШЕВСЬКОГО Віталія Олександровича (посмертно) — сержанта КОНОВАЛОВА Максима Валерійовича (посмертно) — сержанта КОРОГВИКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта КОРОЛЮКА Іллю Євгеновича — підполковника КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта КРИВИЦЬКОГО Богдана Миколайовича — старшого солдата КРИЩУКА Юрія Євгенійовича — молодшого сержанта КУШТУ Олександра Григоровича (посмертно) — старшого солдата ЛЕОНТЬЄВА Дмитра Олександровича — старшого солдата ЛИСАКА Євгенія Володимировича — солдата ЛИСЕНКА Едуарда Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЛІТВИНЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЛОГВИНЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата ЛОМАКІНА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата МАЛЬЦЕВА Микиту Миколайовича — старшого солдата МАНЕВИЧА Вадима Валентиновича — молодшого сержанта МАРКЕВИЧ Євгенію Олександрівну — старшого лейтенанта медичної служби МАРКОВЕЦЬКОГО Тараса Романовича — солдата МАРТЮКА Романа Юрійовича — старшого сержанта МИРОНЮКА Віталія Анатолійовича — солдата НОСКОВА Василя Володимировича — капітана ОГРОДНИК Дзвениславу Тарасівну — солдата ОТТА Олександра Юрійовича — капітана медичної служби ПАТИНСЬКОГО Артема Вікторовича — солдата ПЕЧЕРСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого сержанта ПОДОЛЯКУ Ігоря Олексійовича — солдата ПОРОШЕНКА Євгена Володимировича — старшого сержанта ПОСТОЄНКА Олега Миколайовича — штаб-сержанта ПРИШВУ Віктора Григоровича — солдата РАЄВСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта РЕМНЬОВА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата РУСІНОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — солдата РЯБЦЕВА Юрія Володимировича — сержанта САЛГІРІЄВА Рустама Ваховича — головного сержанта ТАРАСЮКА Богдана Євгенійовича — солдата ТИЩЕНКА Віктора Івановича (посмертно) — солдата ТІМОШЕНКА Андрія Васильовича — головного сержанта ТРИНДІНА Олексія Павловича (посмертно) — штаб-сержанта ТУЛІСОВА Владислава Євгенійовича — солдата УСОВА Анатолія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ХОМЕНКА Сергія Сергійовича — сержанта ЧИГРИНОВА Івана Федоровича — молодшого сержанта ШЕЛЕСТА Вадима Володимировича — солдата ШЕРЕМЕТУ Олексія Петровича — полковника внутрішньої служби ШКОЛЯРА Дмитра Анатолійовича — солдата ШТАГЕРА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта ШТОЮНДУ Ігоря Сергійовича — молодшого сержанта ШУУ Романа Олеговича — молодшого сержанта Нагородити орденом Данила Галицького ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана ЗАХАРОВА Ігоря Володимировича — майора ЛАЗАРЕНКА Юрія Вікторовича — підполковника медичної служби ШАВКУНА Володимира Петровича — майора Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНІСІМОВУ Дар’ю Анатоліївну — старшого сержанта БАБІНА Олексія Олександровича — підполковника БОГАТИРЬОВА Олександра Михайловича — сержанта БОДНАРУКА Вадима Віталійовича — старшого солдата БОНДАРЯ Сергія Анатолійовича — підполковника ВОЗНОВА Микиту Вадимовича — капітана ГАЙДЕЯ Віталія Васильовича — підполковника ГАРБУЗОВА Олександра Сергійовича — полковника ГОЛОДНЮКА Євгенія Олександровича — майора ГОНТАРЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата ГУЗА Олексія Івановича — сержанта ДАДАЯНА Давида Валерійовича — старшого солдата ДОРОФЄЄВА Дениса Вікторовича — старшого солдата ЄЛЬНІКА Віктора Вікторовича — молодшого сержанта ІЩИКА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта КОЛЕСНИКА Олега Олеговича — солдата КОСТЮКА Андрія Олеговича — старшого сержанта КРАВЦЯ Віталія Вікторовича — сержанта КРІЛЯ Дмитра Івановича — старшого солдата ЛОВІКОВА Вадима Юрійовича — старшого сержанта ЛОТОРА Олександра Володимировича — солдата МАЗУРА Романа Вікторовича — старшого солдата МАКСИМЧУКА Богдана Олександровича — підполковника МАЛАНЧУКА Віталія Миколайовича — старшого солдата МАТРУЩЕНКО Анастасію Василівну — старшого солдата МИХАЙЛОВСЬКОГО Сергія Георгійовича — старшого сержанта МІКЕЛТАДЗЕ Владислава Джонійовича — солдата МОТРИЧ Анну Вікторівну — капітана юстиції МУРІНЮКА Вадима Михайловича — головного сержанта НАСТЕНКА Романа Сергійовича — полковника НЕСТОРА Віктора Ярославовича — полковника ОБЕРЕМКА Олега Ігоровича — штаб-сержанта ОБЛАДАНЮКА Вадима Валерійовича — старшого солдата ПАВЛУШУ Анатолія Анатолійовича — майора ПЕТРОВЦЯ Сергія Анатолійовича — старшого солдата ПЛАКСИВОГО Владислава Михайловича — старшого солдата ПРИХОДЬКА Андрія Миколайовича — старшого солдата РАІНЧУКА Івана Віталійовича — лейтенанта РЄБІНКУ Олександра Віталійовича — солдата СИРКИЗЮКА Сергія Дмитровича — старшого солдата СКЛЯРОВА Олега Володимировича — майора СЛИВЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата СОЛОМКА Станіслава Ігоровича — підполковника СОЛОХУ Ірину Миколаївну — старшого солдата СОРОЧИНСЬКОГО Едуарда Олексійовича — сержанта СТЕЦЕНКА Олексія Володимировича — старшого сержанта СУБОТІН Яну Олексіївну — майора ТАЙБАНА Богдана Анатолійовича — старшого солдата ТВАРКОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — полковника ФЕДОРЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата ФЕДОРОВУ Мар’яну Ростиславівну — старшого солдата ЦИПУК Олександру Юріївну — лейтенанта ЧАЙКОВСЬКОГО Сергія Борисовича — молодшого сержанта ШВЕЦЯ Анатолія Володимировича — майора ШЕВЧУКА Анатолія Станіславовича — молодшого сержанта ШОХІНА Андрія Володимировича — сержанта ЩЕРБІНІНА Артема Євгенійовича — капітана ЯБЛОНСЬКОГО Максима Віталійовича — старшого солдата ЯЦЕВИЧА Дмитра Віталійовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АНДРЕЄВА Євгенія Олеговича — солдата БАБІЯ Юрія Якимовича — старшого сержанта БАТИРБЕКОВА Леоніда Сергійовича — старшого солдата БЕРЕЖКА Петра Миколайовича — солдата БЕРЕЗУ Андрія Андрійовича — солдата БЄЛОУСА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата БІЛОКОНЯ Андрія Михайловича — підполковника БОДНЮ Олега Віталійовича — старшого сержанта БОНДАРЕНКА Владислава Максимовича — сержанта БОНДАРЕНКА Кирила Володимировича — молодшого сержанта БОРОЗЕНЦЯ Олександра Олександровича — старшого солдата БОРТКА Сергія Григоровича — старшого сержанта БУРАКА Руслана Васильовича — старшого сержанта ВАЛАЙКА Олександра Івановича — молодшого сержанта ГАДИ Віктора Олександровича — солдата ГАРНАТКА Олександра Олександровича — сержанта ГОЖА Максима Юрійовича — старшого сержанта ГОНЧАРОВА Олега Андрійовича — солдата ГУРЗУ Сергія Олександровича — молодшого сержанта ГУСЕЙНОВУ Олену Миколаївну — солдата ДАВИДЕНКА Ігоря Олександровича — солдата ДЕМЧУКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта ЕФУ Вадима Володимировича — солдата ЄФРЕМОВА Ігоря Володимировича — солдата ЖИТНІКОВА Івана Борисовича — солдата ЖОВТОГО Дмитра Дмитровича — старшого солдата ЖУПІЯ Костянтина Сергійовича — солдата ЗАВГОРОДНЬОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата ЗАЙКУ Олексія Олексійовича — солдата ЗАРІПОВА Єгора Олексійовича — солдата ЗІНЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата ЗОЛОТАРЬОВА Владислава Олеговича — сержанта ІВАНОВУ Надію Анатоліївну — солдата КАНАХІНА Олександра Сергійовича — солдата КАНІВЦЯ Романа Олександровича — сержанта КАПТАНА Євгена Івановича — солдата КАРАВАЄВА Євгенія Олександровича — сержанта КАРТАШОВА Олексія Володимировича — солдата КАХНА Олега Олеговича — старшого лейтенанта КАЧУНЯКА Володимира Леонідовича — молодшого сержанта КИРИЛОВА Юрія Миколайовича — старшого сержанта КІКОТА Станіслава Вікторовича — молодшого сержанта КІРСАНОВА Максима Олександровича — сержанта КІСТРИЦЮ Ярослава Геннадійовича — солдата КЛІМАСА Олександра Володимировича — старшого солдата КЛІМУКА Павла Анатолійовича — старшого солдата КОЗЛОВА Сергія Анатолійовича — солдата КОЛЄСНІКОВА Андрія Юрійовича — солдата КОРОЛЯ Василя Володимировича — старшого солдата КОРЧАГІНА Ярослава Сергійовича — солдата КРАВЧЕНКА Антона Миколайовича — молодшого сержанта КРАВЧЕНКА Владислава Андрійовича — старшого солдата КРИВОШЕЯ Євгена Леонідовича — старшого солдата КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — штаб-сержанта ЛЕВКОВА Андрія Ігоровича — головного сержанта ЛИСЕНКА Олександра Павловича — старшого солдата ЛОМАКУ Олександра Євгенійовича — старшого солдата ЛЮБАРЦЕВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта МАЛИЩИКА Володимира Володимировича — старшого сержанта МАРКЕВИЧА Миколу Володимировича — старшого солдата МЄШКОВА Віталія Володимировича — старшого солдата МИРОНЕНКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта МИХАЛЬЧУКА Дмитра Юрійовича — солдата МОРДВІНОВА Романа Олександровича — солдата МУТІЛІКУ Дениса Васильовича — солдата НАРТОВА Віталія Вікторовича — солдата НЄАЛОВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата НОВГОРОДЦЕВА Олексія Олексійовича — старшого солдата НОВИКОВА Володимира Євгенійовича — солдата ОНАЦЬКОГО Віталія Івановича — полковника ОНЯТИЦЬКОГО Миколу Васильовича — солдата ПАВЛЕНКА Михайла Євгенійовича — старшого солдата ПАВЛОВА Миколу Ігоровича — сержанта ПАТАЛАХУ Євгена Сергійовича — солдата ПАТАПКІНА Дмитра Олексійовича — старшого сержанта ПЕЛИХА Богдана Олексійовича — солдата ПЕТРОВА Миколу Олександровича — солдата ПОВАЛЯЄВА Сергія Віталійовича — головного сержанта ПОЛТАВЦЯ Валентина Анатолійовича — солдата ПОПОВИЧА Павла Юрійовича — старшого солдата ПРИХОДЬКА Романа Станіславовича — молодшого сержанта ПУПЧЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта РАДІКА Юрія Васильовича — старшого солдата РАШЕВСЬКОГО Олексія Сергійовича — старшого сержанта РЕВЯКІНА Олексія Геннадійовича — молодшого сержанта РИБАЛЬЧЕНКА Дениса Вікторовича — солдата РИБАЛЬЧЕНКА Миколу Миколайовича — солдата РЯБУХУ Андрія Анатолійовича — старшого солдата САВЧУКА Артема Олександровича — старшого солдата САЄНКА Валерія Миколайовича — старшого сержанта СЕМЕНЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата СИВОВАЛОВА Володимира Володимировича — старшого солдата СИТНІКОВА Геннадія Геннадійовича — молодшого сержанта СІВЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого солдата СКЛЯРЕНКА Антона Володимировича — солдата СОРОКІНУ Діану Віталіївну — молодшого сержанта СОРОКУ Михайла Ігоровича — старшого солдата СПАСЬКОГО Миколу Васильовича — солдата СТЕЦЯ Михайла Михайловича — молодшого сержанта СТРАТУЛАТ Юлію Іванівну — молодшого сержанта СТРЕЛЕЦЬКОГО Олексія Юрійовича — сержанта СТРИЖЕВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата СУКНЕНКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта ТИМЧУКА Дмитра Анатолійовича — солдата ТИЩЕНКА Іллю Сергійовича — старшого солдата ХЛУДОВА Ярослава Віталійовича — старшого солдата ЦАПЕНКА Олексія Ігоревича — солдата ЧЕЛИШЕВА Ігоря Вікторовича — сержанта ШЕВЧЕНКА Віктора Олександровича — солдата ШИРШОВА Олександра Петровича — старшого солдата ШМАКОВА Михайла Сергійовича — старшого солдата ШМЕЛЬОВА Євгена Михайловича — старшого солдата ШУРЛА Павла Олександровича — старшого солдата ШУСТОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата ЩЕРБИНУ Георгія Сергійовича — солдата ЮРЧЕНКА Євгена Дмитровича — старшого солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 5 травня 2022 року