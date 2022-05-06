Опубліковано чергові укази про нагородження воїнів. Посмертно – 59

На сайті президента України опубліковано чергові укази про відзначення державними нагородами українських військових та силовиків, які відзначилися у відбитті російської навали.
Указами від 4-5 травня нагороджені 532 воїни у лавах Збройних сил України, Національної гвардії та Національної поліції, із них 59 – посмертно.
Серед загиблих лицарів – 30-річна Альона Кушнір, медична інструкторка НГУ з полку “Азов”. Вона вшанована орденом “За мужність” вдруге за цю війну (вперше – 25 березня).
Жінка-медик полягла під завалами на заоді “Азовсталь” 15 квітня. Назадовго до смерті Альона виступила з відеозверненням, у якому просила дати можливість вивезти поранених і поховати загиблих захисників міста. Буквально за 40 днів до загибелі вона втратила свого чоловіка, теж захисника Маріуполя Максима Гридчина.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КОВАЛИКА Андрія Сергійовича — майора
КРИВОРУЧКА Миколу Миколайовича — майора
МАРТИНОВЦЯ Олександра Івановича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВАЛЬКОВСЬКОГО Романа Володимировича — підполковника
ВАРДУ Олега Олександровича — старшого лейтенанта
ВАСИЛЬОНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
КАРГУ Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
КАТРУКА Вадима Олександровича — капітана
ЛІЩИНСЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта
ЛІЩИНСЬКОГО В’ячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта
ЧАПАЛДУ Михайла Юрійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВАТУЛЮ Мар’яна Анатолійовича — солдата
ДРЕГАЛА Максима Анатолійовича — сержанта
ЖУРБЕЯ Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
КОТЛІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата
ЛИТВИНА Назара Ігоровича — капітана
МАЗУРЕКА Андрія Федоровича — солдата
МЕЛЬНИЧУКА Євгена Михайловича — штаб-сержанта
ОЛІЙНИКА Іллю Андрійовича — солдата
САМОЙЛИКА Олександра Олександровича — старшого солдата
САМСОНЮКА Юрія Леонідовича — сержанта
ЯНЧУКА Віталія Вікторовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ЛАВРИНЕНКА Олексія Олексійовича — капітана
ФУТОРНОГО Миколу Миколайовича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНДРУХОВИЧА Михайла Антоновича — молодшого сержанта
БЕЛОЦЕРКІВСЬКОГО Віктора Костянтиновича — солдата
БОГДАНА Олександра Володимировича — штаб-сержанта
БОЙЧУКА Андрія Володимировича — старшого сержанта
ВОЛЯНИКА Олексія Леонідовича — молодшого сержанта
ВОРОБЧУКА Ігоря Миколайовича — штаб-сержанта
ЛАПЧИНСЬКОГО Олега Федоровича — старшого сержанта
ПАНЧІЛОВА Михайла Семеновича — штаб-сержанта
САЛОВСЬКОГО Максима Івановича — солдата
ШИРЯЄВА Сергія Сергійовича — солдата
ШКОЛЬНЯКА Руслана Володимировича — головного сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ДЕМЧУКА Олега Михайловича — старшого сержанта
КАНІЩЕВА Олега Вадимовича — майора
ЛИКА Богдана Богдановича — майора
ЛОЗОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — капітана
НАГОРНОГО Дениса Сергійовича — майора
РАВЛІКОВСЬКОГО Богдана Богдановича — головного сержанта
ШВАЧИЧА Ростислава Вікторовича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ВЕРНИГОРУ Михайла Олександровича — майора
ДІБРОВА Сергія Сергійовича — штаб-сержанта
КУШНІР Альону Миколаївну (посмертно) — старшого сержанта
СИДОРЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНІКІЄНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
АНІСІМОВА Ігоря Миколайовича (посмертно) — сержанта
АНТОНЕНКА Дмитра Петровича (посмертно) — солдата
АРТЮХА Олександра Миколайовича (посмертно) — підполковника
БАБІЧА Дмитра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
БАРАНОВСЬКОГО Олександра Васильовича — солдата
БЕЗУГЛОГО Вадима Сергійовича — старшого солдата
БЕЛИМЕНКА Микиту Андрійовича (посмертно) — солдата
БУРЛАЧЕНКА Артема Олександровича — молодшого сержанта
БУРЧАКА Артема Івановича — старшого лейтенанта
ВАВДІЮКА Богдана Миколайовича — старшого солдата
ВЕРЕМІЄНКА Валерія Володимировича — старшого сержанта
ВІГОВСЬКОГО Артема Олександровича — старшого сержанта
ГУМЕНЮКА Вадима Івановича — солдата
ДАНИЛЬЧУКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
ДАХНЕНКА Олександра Ігоровича — солдата
ДАШКОВСЬКОГО Владислава Вікторовича — лейтенанта
ДІДИКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта
ДМИТРУКА Олексія Вячеславовича — сержанта
ДОМБРОВСЬКОГО Юрія Олеговича — старшого солдата
ДУБРОВКІНА Олександра Миколайовича — солдата
ДУБСЬКОГО Леоніда Івановича — штаб-сержанта
ЄЛІСЄЄВА Костянтина Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЖУЙКОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ІВАННІКОВА Володимира Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта
ІСТРАТОВА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата
КАРПЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта
КАРПЕНКА Олега Олеговича — лейтенанта
КИЛЮШИКА Анатолія Васильовича — молодшого сержанта
КИРИКА Юрія Володимировича — капітана
КИРИЧЕНКА Данила Костянтиновича (посмертно) — старшого сержанта
КИРКАЛОВА Олексія Вадимовича — молодшого сержанта
КЛАФТОНА Віталія Борисовича — солдата
КОВАЛЬОВА Сергія Леонідовича — молодшого сержанта
КОЛОДУБА Олексія Олександровича (посмертно) — сержанта
КОМ’ЯКОВА Владислава Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
КОРНЕТА Сергія Віталійовича — лейтенанта
КОШМАНА Тараса Леонідовича — солдата
КРАВЦОВА Владислава Вадимовича — солдата
КРАВЦЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата
КРУТЬКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
КУЗНЄЦОВА Антона Валерійовича — солдата
КУЛІКОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата
КУНИЦЬКОГО Тимура Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
КУПРІЯНЧУКА Давида Анатолійовича (посмертно) — солдата
КУРКУ Владислава Олександровича — молодшого сержанта
КУЧЕРЯВЕНКА Олександра Олеговича — молодшого сержанта
КУЧМІЯ Петра Романовича — штаб-сержанта
КУШНІРА Сергія Миколайовича — старшого солдата
КУЩА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ЛАНОВЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — майстер-сержанта
ЛАРІНА Євгенія Юрійовича — лейтенанта
ЛЄПІНА Євгена В’ячеславовича (посмертно) — старшого сержанта
ЛИТОВЦЯ Сергія Олександровича — старшого сержанта
МАКАРОВЦЯ Ігоря Івановича — головного сержанта
МАКАРЦЯ Андрія Віталійовича (посмертно) — старшого сержанта
МАМЧУРА Володимира Олександровича — головного сержанта
МАРИНИЧА Василя Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
МАТВЕЙЧУКА Руслана Леонтійовича — майстер-сержанта
МЕДВІДЯ Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Владислава Васильовича — солдата
МІКУЛІНЦЕВА Андрія Юрійовича — солдата
МОРОЗА Віталія Станіславовича (посмертно) — капітана
МУРОВАНОГО Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
НАГУЛУ Максима Віталійовича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Володимира Володимировича — солдата
НОВОСЕЛЬЧАНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ОХРІМОВСЬКОГО Олександра Леонідовича — сержанта
ПАВЛОВСЬКОГО Руслана Івановича — майора
ПАВРІАНІДІСА Віталія Леонідовича (посмертно) — солдата
ПАНЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — капітана
ПАНЧУК Альону Павлівну — молодшого сержанта
ПАРФЬОНОВА Дениса Анатолійовича — старшого солдата
ПЕРЕКРЕСТА Антона Леонідовича — старшого солдата
ПЕТРЕНКА Павла Івановича — солдата
ПЕТРОВА Олександра Геннадійовича — молодшого сержанта
ПЕТРОЩУКА Віктора Борисовича — штаб-сержанта
ПІСКУНА Дениса Ігоровича — старшого солдата
ПІСНОГО Олексія Олександровича — лейтенанта
ПОТАПОВА Ігоря Анатолійовича — старшого солдата
РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича (посмертно) — головного сержанта
РОГОЗНОГО Руслана Валерійовича — старшого сержанта
РОГОЗНОГО Сергія Петровича — старшого сержанта
САЙХІЄВА Антона Павловича — старшого солдата
САМСОНОВА Юліана Олександровича (посмертно) — сержанта
СЕМЧУКА Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
СИТНИКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
СМАЛЯ Віталія Сергійовича — старшого сержанта
СОСНОВОГО Станіслава Сергійовича — старшого сержанта
СТРЕБКОВУ Наталію Валентинівну (посмертно) — сержанта
СЬОМОЧКІНА Ігоря Олександровича — солдата
ТАРАНІНА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТАРИТІНА Дмитра Андрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ТВЕРДОХЛІБА Олександра Віталійовича — старшого солдата
ТИМЧУКА Віталія Леонідовича — капітана
ТИЧЕНКА Валентина Васильовича — сержанта
ТУРА Андрія Олеговича — старшого сержанта
ТУРОВСЬКОГО Руслана Івановича (посмертно) — головного сержанта
ФЕДОРОВА Віктора Андрійовича (посмертно) — солдата
ФЕНЮКА Юрія Юрійовича — старшого сержанта
ФІЛІПЧУКА Владислава Валерійовича — солдата
ФІНАГЄЄВА Гліба Миколайовича — старшого лейтенанта
ХАРЧЕНКА Артема Олександровича — солдата
ЧЕБИШЕВА Дмитра Романовича — солдата
ЧЕСНОКОВА Артема В’ячеславовича — старшого солдата
ЧМІЛЯ Олександра Ігоровича — сержанта
ШУНЬКА Свʼятослава Ігоровича — старшого сержанта
ЮРЧАКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЯВОДЧАКА Тихона Юрійовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЗАРОВА Олександра Михайловича — молодшого сержанта
АЛЄКСЄЄВИЧА Сергія Івановича — старшого солдата
АЛІЄВА Руслана Муслумовича — старшого лейтенанта
БАДЖАНОВА Руслана Гуломамійовича — солдата
БЕНДУСА Руслана Вікторовича — штаб-сержанта
БЕРЕЗОВСЬКОГО Романа Валерійовича — старшого сержанта
БОГОМОЛОВА Андрія Олександровича — старшого солдата
БОЙКА Вадима Володимировича — солдата
ВАКУЛЕНЧИКА Олексія Валерійовича — лейтенанта
ВЛАСЮКА Віктора Миколайовича — солдата
ВОРОНОВИЧА Іллю Вікторовича — солдата
ГАМАЮНОВА Ігоря Івановича — старшого сержанта
ГЕРМАНА Станіслава В’ячеславовича — сержанта
ГЕТЬМАНА Михайла Сергійовича — старшого солдата
ГЛУЩЕНКА Ярослава Олександровича — молодшого сержанта
ГОРНОСТАЛЯ Олександра Олександровича — старшого солдата
ГУБІНА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта
ГУСАКА Олега Миколайовича — старшого солдата
ГУСАЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата
ДЕМАХА Володимира Володимировича — капітана
ДОВЖЕНКА Владислава Костянтиновича — солдата
ДУБИНУ Артема Володимировича — старшого лейтенанта
ДУБРОВА Максима Андрійовича — солдата
ДЯДЮРУ Сергія Андрійовича — солдата
Д’ЯЧЕНКО Крістіну Ігорівну — солдата
ЗАМУРУЄВА Михайла Вікторовича — головного сержанта
ЗВОНАРЯ Ігоря Васильовича — капітана
ЗІВАКА Володимира Миколайовича — солдата
ЗІНЬКА Григорія Флоровича — старшого сержанта
ІВАНЮШЕНКА Дмитра Володимировича — старшого сержанта
КАБЕШЕВА Дмитра Миколайовича — головного сержанта
КАДНІКОВА Сергія Ілліча — солдата
КОЛБАСОВА Володимира Олеговича — солдата
КОСТЕНКА Єгора Геннадійовича — молодшого сержанта
КУЛІКА Дмитра Віталійовича — солдата
КУЦЕНКА Бориса Валерійовича — солдата
ЛІСНИЧЕНКА Вадима Івановича — старшого солдата
МАМОНА Олександра Геннадійовича — старшого сержанта
МАТЮШКА Євгенія Володимировича — штаб-сержанта
МИЗОВЦЯ Ігоря Юрійовича — молодшого сержанта
МІРОШНИЧЕНКА Михайла Андрійовича — старшого солдата
МІХІЛЬОВА Андрія Дмитровича — майора
МУЗИКУ Олега Анатолійовича — солдата
ОВЧАРЕНКА Віталія Володимировича — солдата
ОКУНЄВА Іллю Валентиновича — солдата
ОЛЕЙНІЧЕНКА Владислава Віталійовича — солдата
ПАВЛЕНКА Віктора Володимировича — старшого сержанта
ПИЛЬНИКА Андрія Максимовича — солдата
ПІДПОВІТНОГО Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
ПЛЕШИВЦЯ Олексія Юрійовича — солдата
ПОНОМАРЕНКА Валерія Сергійовича — солдата
ПОПІЛЯ Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта
ПОПОВА Данила Віталійовича — солдата
ПРИЛИПКА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
РЕБРЕЯ Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта
САВКОВА Олександра Олеговича — старшого солдата
САКУРУ Руслана Миколайовича — солдата
САЛА Артема Миколайовича — головного сержанта
САМАРСЬКОГО Яна Сергійовича — молодшого сержанта
СЕМЕНЦЯ Вадима Олександровича — солдата
СЕРДЮКА Анатолія Олексійовича — старшого солдата
СТАРОВА Артема Олександровича — старшого солдата
СТОРЧЕУСА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта
СЬОМІНА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
ТЕРЛЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — майора
ТИМОШЕНКА Віктора Петровича — солдата
ТРОЯНА Дмитра Володимировича — капітана
ХАРЧЕНКА Геннадія Олександровича — старшого сержанта
ЧЕСТНЄЙШОГО Ростислава Вікторовича — старшого солдата
ШЕВЕЛУ Сергія Віталійовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Віталія Васильовича — солдата
ШЕВЧУКА Андрія Андрійовича — старшого сержанта
ШИРОКИХ Юрія Юрійовича — старшого сержанта
ШКУРКА Владислава Валерійовича — старшого солдата
ШТУРМАКА Максима Миколайовича — солдата
ЯРОШЕНКА Романа Олеговича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ГАШПАРИЧА Владислава Вікторовича — солдата
КРАМІНСЬКОГО Антона Олександровича — лейтенанта
СИДОРЕНКА Віталія Володимировича — старшого солдата
СМУРОВА Дмитра Романовича — старшого сержанта
у Національній поліції України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ЗУБЕНОК Тетяну Михайлівну — підполковника поліції
КАЗАРІНА Василя Юрійовича — капітана поліції
КОНДАКОВУ Наталію Володимирівну — майора поліції
КОРНЮ Євгенія Олександровича — лейтенанта поліції
НЕЩЕРЕТА Давида Анатолійовича — капітана поліції
ПОЛІЩУКА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта поліції
СІМОРОЗА Івана Васильовича — старшого лейтенанта поліції
СОЛЯРА Олександра Володимировича — капітана поліції
ФОМИЧА Юрія Володимировича — капітана поліції
ЦИЛЮРИКА Вячеслава Володимировича — капітана поліції
Нагородити орденом Данила Галицького
ПОЛЯНСЬКОГО Олега Олександровича — полковника поліції.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГОЛОВКА Андрія Андрійовича — майора
ДУБЕРТА Олега Григоровича (посмертно) — майора
ЄГОРОВА Федора Миколайовича — майора
ЗАБЄЛІНА Миколу Миколайовича — майора
КОРОБКА Віктора Андрійовича — підполковника медичної служби
КУПІСА Дмитра Станіславовича — старшого лейтенанта
МАКСІМОВА Тараса Вікторовича — підполковника
МАРКЕВИЧА Євгена Олеговича — старшого лейтенанта
МІСЯЦЯ Андрія Васильовича (посмертно) — капітана медичної служби
НЕЧИПОРЕНКА Валентина Анатолійовича — старшого лейтенанта
ОРЛЮКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
САБАДАША Андрія Миколайовича — капітана
СИНЮКА Юрія Григоровича — старшого лейтенанта
СУКА Ігоря Андрійовича (посмертно) — капітана
ТИМОШОВА Олександра Валерійовича — майора
ШАБАТУРУ Володимира Станіславовича — майора
ШЕРСТЮКА Романа Володимировича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича — лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАБІЯ Валерія Олександровича — солдата
БІЛЬЧЕНКА Вадима Анатолійовича (посмертно) — майстер-сержанта
БІЛЯЧЕНКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
БОГОРОДСЬКОГО Максима Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
БОЄВА Андрія Геннадійовича — солдата
БОНДАРЯ Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
БОРИСЕНКА Максима Вячеславовича (посмертно) — солдата
БОРТА Марка Германовича — солдата
БОЧАРОВА Ігоря Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
БРЮХАНОВА Дмитра Семеновича — старшого сержанта
БУРБАН Ірину Василівну — солдата
ВОЛКОВА Василя Миколайовича (посмертно) — солдата
ГАПОНЕНКА Юрія Андрійовича — старшого солдата
ГОМАЗА Артура Анатолійовича (посмертно) — солдата
ГОНГАЛА Миколу Станіславовича — солдата
ГОРОБЦЯ Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата
ГРЕШИЛА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ГУЩИНА Василя Валерійовича — солдата
ДЕМИДЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — сержанта
ДЕНИСОВА Станіслава Ельдаровича — старшого лейтенанта
ДЕРЕВ’ЯНКА Олександра Олександровича — підполковника
ДЕРЕЩУКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ДОРОШЕНКА Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта
ЄГОРОВА Юрія Павловича (посмертно) — старшого сержанта
ЄРОШИНА Василя Миколайовича — штаб-сержанта
ЖМУРКА Юрія Володимировича (посмертно) — солдата
ЗАЯРНОГО Іллю Сергійовича — молодшого сержанта
ЗВОЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — старшого солдата
ЗІНАТУЛІНА Рустама Расуловича — старшого солдата
ІВАНОВА Олексія Володимировича — старшого сержанта
КАГІРОВА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
КАЛІНЧУКА Ярослава Олександровича — солдата
КАРАТНИКА Андрія Петровича — солдата
КІЯНЦЯ Романа Миколайовича — капітана
КІЯЩЕНКО Вікторію Володимирівну (посмертно) — солдата
КОВАЛЕНКА Олександра Олександровича — солдата
КОВАЛЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
КОВАЛЕНКА Сергія Олександровича — лейтенанта
КОВАЛЬЧУКА Володимира Миколайовича — солдата
КОЛОМІЄЦЬ Анну Віталіївну (посмертно) — молодшого сержанта
КОНДРАШЕВСЬКОГО Віталія Олександровича (посмертно) — сержанта
КОНОВАЛОВА Максима Валерійовича (посмертно) — сержанта
КОРОГВИКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
КОРОЛЮКА Іллю Євгеновича — підполковника
КОТІКА Дмитра Ігоровича — лейтенанта
КРИВИЦЬКОГО Богдана Миколайовича — старшого солдата
КРИЩУКА Юрія Євгенійовича — молодшого сержанта
КУШТУ Олександра Григоровича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕОНТЬЄВА Дмитра Олександровича — старшого солдата
ЛИСАКА Євгенія Володимировича — солдата
ЛИСЕНКА Едуарда Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЛІТВИНЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛОГВИНЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
ЛОМАКІНА Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
МАЛЬЦЕВА Микиту Миколайовича — старшого солдата
МАНЕВИЧА Вадима Валентиновича — молодшого сержанта
МАРКЕВИЧ Євгенію Олександрівну — старшого лейтенанта медичної служби
МАРКОВЕЦЬКОГО Тараса Романовича — солдата
МАРТЮКА Романа Юрійовича — старшого сержанта
МИРОНЮКА Віталія Анатолійовича — солдата
НОСКОВА Василя Володимировича — капітана
ОГРОДНИК Дзвениславу Тарасівну — солдата
ОТТА Олександра Юрійовича — капітана медичної служби
ПАТИНСЬКОГО Артема Вікторовича — солдата
ПЕЧЕРСЬКОГО Олександра Леонідовича — старшого сержанта
ПОДОЛЯКУ Ігоря Олексійовича — солдата
ПОРОШЕНКА Євгена Володимировича — старшого сержанта
ПОСТОЄНКА Олега Миколайовича — штаб-сержанта
ПРИШВУ Віктора Григоровича — солдата
РАЄВСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
РЕМНЬОВА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата
РУСІНОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — солдата
РЯБЦЕВА Юрія Володимировича — сержанта
САЛГІРІЄВА Рустама Ваховича — головного сержанта
ТАРАСЮКА Богдана Євгенійовича — солдата
ТИЩЕНКА Віктора Івановича (посмертно) — солдата
ТІМОШЕНКА Андрія Васильовича — головного сержанта
ТРИНДІНА Олексія Павловича (посмертно) — штаб-сержанта
ТУЛІСОВА Владислава Євгенійовича — солдата
УСОВА Анатолія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ХОМЕНКА Сергія Сергійовича — сержанта
ЧИГРИНОВА Івана Федоровича — молодшого сержанта
ШЕЛЕСТА Вадима Володимировича — солдата
ШЕРЕМЕТУ Олексія Петровича — полковника внутрішньої служби
ШКОЛЯРА Дмитра Анатолійовича — солдата
ШТАГЕРА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ШТОЮНДУ Ігоря Сергійовича — молодшого сержанта
ШУУ Романа Олеговича — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ВОЙТОВИЧА Віталія Романовича — майора
ГОНЧАРОВА Володимира Володимировича — капітана
ЗАХАРОВА Ігоря Володимировича — майора
ЛАЗАРЕНКА Юрія Вікторовича — підполковника медичної служби
ШАВКУНА Володимира Петровича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНІСІМОВУ Дар’ю Анатоліївну — старшого сержанта
БАБІНА Олексія Олександровича — підполковника
БОГАТИРЬОВА Олександра Михайловича — сержанта
БОДНАРУКА Вадима Віталійовича — старшого солдата
БОНДАРЯ Сергія Анатолійовича — підполковника
ВОЗНОВА Микиту Вадимовича — капітана
ГАЙДЕЯ Віталія Васильовича — підполковника
ГАРБУЗОВА Олександра Сергійовича — полковника
ГОЛОДНЮКА Євгенія Олександровича — майора
ГОНТАРЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата
ГУЗА Олексія Івановича — сержанта
ДАДАЯНА Давида Валерійовича — старшого солдата
ДОРОФЄЄВА Дениса Вікторовича — старшого солдата
ЄЛЬНІКА Віктора Вікторовича — молодшого сержанта
ІЩИКА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта
КОЛЕСНИКА Олега Олеговича — солдата
КОСТЮКА Андрія Олеговича — старшого сержанта
КРАВЦЯ Віталія Вікторовича — сержанта
КРІЛЯ Дмитра Івановича — старшого солдата
ЛОВІКОВА Вадима Юрійовича — старшого сержанта
ЛОТОРА Олександра Володимировича — солдата
МАЗУРА Романа Вікторовича — старшого солдата
МАКСИМЧУКА Богдана Олександровича — підполковника
МАЛАНЧУКА Віталія Миколайовича — старшого солдата
МАТРУЩЕНКО Анастасію Василівну — старшого солдата
МИХАЙЛОВСЬКОГО Сергія Георгійовича — старшого сержанта
МІКЕЛТАДЗЕ Владислава Джонійовича — солдата
МОТРИЧ Анну Вікторівну — капітана юстиції
МУРІНЮКА Вадима Михайловича — головного сержанта
НАСТЕНКА Романа Сергійовича — полковника
НЕСТОРА Віктора Ярославовича — полковника
ОБЕРЕМКА Олега Ігоровича — штаб-сержанта
ОБЛАДАНЮКА Вадима Валерійовича — старшого солдата
ПАВЛУШУ Анатолія Анатолійовича — майора
ПЕТРОВЦЯ Сергія Анатолійовича — старшого солдата
ПЛАКСИВОГО Владислава Михайловича — старшого солдата
ПРИХОДЬКА Андрія Миколайовича — старшого солдата
РАІНЧУКА Івана Віталійовича — лейтенанта
РЄБІНКУ Олександра Віталійовича — солдата
СИРКИЗЮКА Сергія Дмитровича — старшого солдата
СКЛЯРОВА Олега Володимировича — майора
СЛИВЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого солдата
СОЛОМКА Станіслава Ігоровича — підполковника
СОЛОХУ Ірину Миколаївну — старшого солдата
СОРОЧИНСЬКОГО Едуарда Олексійовича — сержанта
СТЕЦЕНКА Олексія Володимировича — старшого сержанта
СУБОТІН Яну Олексіївну — майора
ТАЙБАНА Богдана Анатолійовича — старшого солдата
ТВАРКОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — полковника
ФЕДОРЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
ФЕДОРОВУ Мар’яну Ростиславівну — старшого солдата
ЦИПУК Олександру Юріївну — лейтенанта
ЧАЙКОВСЬКОГО Сергія Борисовича — молодшого сержанта
ШВЕЦЯ Анатолія Володимировича — майора
ШЕВЧУКА Анатолія Станіславовича — молодшого сержанта
ШОХІНА Андрія Володимировича — сержанта
ЩЕРБІНІНА Артема Євгенійовича — капітана
ЯБЛОНСЬКОГО Максима Віталійовича — старшого солдата
ЯЦЕВИЧА Дмитра Віталійовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНДРЕЄВА Євгенія Олеговича — солдата
БАБІЯ Юрія Якимовича — старшого сержанта
БАТИРБЕКОВА Леоніда Сергійовича — старшого солдата
БЕРЕЖКА Петра Миколайовича — солдата
БЕРЕЗУ Андрія Андрійовича — солдата
БЄЛОУСА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
БІЛОКОНЯ Андрія Михайловича — підполковника
БОДНЮ Олега Віталійовича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Владислава Максимовича — сержанта
БОНДАРЕНКА Кирила Володимировича — молодшого сержанта
БОРОЗЕНЦЯ Олександра Олександровича — старшого солдата
БОРТКА Сергія Григоровича — старшого сержанта
БУРАКА Руслана Васильовича — старшого сержанта
ВАЛАЙКА Олександра Івановича — молодшого сержанта
ГАДИ Віктора Олександровича — солдата
ГАРНАТКА Олександра Олександровича — сержанта
ГОЖА Максима Юрійовича — старшого сержанта
ГОНЧАРОВА Олега Андрійовича — солдата
ГУРЗУ Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ГУСЕЙНОВУ Олену Миколаївну — солдата
ДАВИДЕНКА Ігоря Олександровича — солдата
ДЕМЧУКА Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта
ЕФУ Вадима Володимировича — солдата
ЄФРЕМОВА Ігоря Володимировича — солдата
ЖИТНІКОВА Івана Борисовича — солдата
ЖОВТОГО Дмитра Дмитровича — старшого солдата
ЖУПІЯ Костянтина Сергійовича — солдата
ЗАВГОРОДНЬОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата
ЗАЙКУ Олексія Олексійовича — солдата
ЗАРІПОВА Єгора Олексійовича — солдата
ЗІНЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата
ЗОЛОТАРЬОВА Владислава Олеговича — сержанта
ІВАНОВУ Надію Анатоліївну — солдата
КАНАХІНА Олександра Сергійовича — солдата
КАНІВЦЯ Романа Олександровича — сержанта
КАПТАНА Євгена Івановича — солдата
КАРАВАЄВА Євгенія Олександровича — сержанта
КАРТАШОВА Олексія Володимировича — солдата
КАХНА Олега Олеговича — старшого лейтенанта
КАЧУНЯКА Володимира Леонідовича — молодшого сержанта
КИРИЛОВА Юрія Миколайовича — старшого сержанта
КІКОТА Станіслава Вікторовича — молодшого сержанта
КІРСАНОВА Максима Олександровича — сержанта
КІСТРИЦЮ Ярослава Геннадійовича — солдата
КЛІМАСА Олександра Володимировича — старшого солдата
КЛІМУКА Павла Анатолійовича — старшого солдата
КОЗЛОВА Сергія Анатолійовича — солдата
КОЛЄСНІКОВА Андрія Юрійовича — солдата
КОРОЛЯ Василя Володимировича — старшого солдата
КОРЧАГІНА Ярослава Сергійовича — солдата
КРАВЧЕНКА Антона Миколайовича — молодшого сержанта
КРАВЧЕНКА Владислава Андрійовича — старшого солдата
КРИВОШЕЯ Євгена Леонідовича — старшого солдата
КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — штаб-сержанта
ЛЕВКОВА Андрія Ігоровича — головного сержанта
ЛИСЕНКА Олександра Павловича — старшого солдата
ЛОМАКУ Олександра Євгенійовича — старшого солдата
ЛЮБАРЦЕВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
МАЛИЩИКА Володимира Володимировича — старшого сержанта
МАРКЕВИЧА Миколу Володимировича — старшого солдата
МЄШКОВА Віталія Володимировича — старшого солдата
МИРОНЕНКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта
МИХАЛЬЧУКА Дмитра Юрійовича — солдата
МОРДВІНОВА Романа Олександровича — солдата
МУТІЛІКУ Дениса Васильовича — солдата
НАРТОВА Віталія Вікторовича — солдата
НЄАЛОВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
НОВГОРОДЦЕВА Олексія Олексійовича — старшого солдата
НОВИКОВА Володимира Євгенійовича — солдата
ОНАЦЬКОГО Віталія Івановича — полковника
ОНЯТИЦЬКОГО Миколу Васильовича — солдата
ПАВЛЕНКА Михайла Євгенійовича — старшого солдата
ПАВЛОВА Миколу Ігоровича — сержанта
ПАТАЛАХУ Євгена Сергійовича — солдата
ПАТАПКІНА Дмитра Олексійовича — старшого сержанта
ПЕЛИХА Богдана Олексійовича — солдата
ПЕТРОВА Миколу Олександровича — солдата
ПОВАЛЯЄВА Сергія Віталійовича — головного сержанта
ПОЛТАВЦЯ Валентина Анатолійовича — солдата
ПОПОВИЧА Павла Юрійовича — старшого солдата
ПРИХОДЬКА Романа Станіславовича — молодшого сержанта
ПУПЧЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
РАДІКА Юрія Васильовича — старшого солдата
РАШЕВСЬКОГО Олексія Сергійовича — старшого сержанта
РЕВЯКІНА Олексія Геннадійовича — молодшого сержанта
РИБАЛЬЧЕНКА Дениса Вікторовича — солдата
РИБАЛЬЧЕНКА Миколу Миколайовича — солдата
РЯБУХУ Андрія Анатолійовича — старшого солдата
САВЧУКА Артема Олександровича — старшого солдата
САЄНКА Валерія Миколайовича — старшого сержанта
СЕМЕНЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата
СИВОВАЛОВА Володимира Володимировича — старшого солдата
СИТНІКОВА Геннадія Геннадійовича — молодшого сержанта
СІВЧЕНКА Сергія Володимировича — старшого солдата
СКЛЯРЕНКА Антона Володимировича — солдата
СОРОКІНУ Діану Віталіївну — молодшого сержанта
СОРОКУ Михайла Ігоровича — старшого солдата
СПАСЬКОГО Миколу Васильовича — солдата
СТЕЦЯ Михайла Михайловича — молодшого сержанта
СТРАТУЛАТ Юлію Іванівну — молодшого сержанта
СТРЕЛЕЦЬКОГО Олексія Юрійовича — сержанта
СТРИЖЕВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата
СУКНЕНКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта
ТИМЧУКА Дмитра Анатолійовича — солдата
ТИЩЕНКА Іллю Сергійовича — старшого солдата
ХЛУДОВА Ярослава Віталійовича — старшого солдата
ЦАПЕНКА Олексія Ігоревича — солдата
ЧЕЛИШЕВА Ігоря Вікторовича — сержанта
ШЕВЧЕНКА Віктора Олександровича — солдата
ШИРШОВА Олександра Петровича — старшого солдата
ШМАКОВА Михайла Сергійовича — старшого солдата
ШМЕЛЬОВА Євгена Михайловича — старшого солдата
ШУРЛА Павла Олександровича — старшого солдата
ШУСТОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ЩЕРБИНУ Георгія Сергійовича — солдата
ЮРЧЕНКА Євгена Дмитровича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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