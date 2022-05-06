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Окупанти зазнають значних втрат на Ізюмському напрямку, – ОВА

06/05/2022 14:24

Російські окупанти за минулу добу тричі обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню та двічі з артилерії. Загарбники били по Київському, Шевченківському районах міста.

Про це вдень у п’ятницю, 6 травня, повідомив глава ХарківОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні вночі та зранку ворог завдав два удари РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці. По області – Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі. На вулицях перебувати досі небезпечно!”, – наголосив він.

“Гарячим лишається Ізюмський напрямок, на околицях Барвінкового ведуться бої. Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ, але росіяни зазнають великих втрат”, – додав Синєгубов.

Водночас у Харківській області продовжується відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої окупантами –  газо-, водо- та електропостачання.

“Ми всі з вами спостерігаємо дефіцит пального. Це прямий наслідок ворожих дій Росії та їхніх прицільних ударів. Президент України та уряд роблять все для того, щоб найближчим часом нормалізувати ситуацію. Прошу всіх утриматися від поїздок без нагальної необхідності та із розумінням ставитися до обмеження відпуску пального на станціях”, – наголосив голова ОВА.

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