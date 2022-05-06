На Херсонщині росіяни намагаються створити систему обласних департаментів

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У Херсонській області загарбники й колаборанти намагаються створити систему обласних департаментів.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

“Орки та їхні прислужники намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи, зокрема, приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради”, – написав він.

Соболевський звернувся до працівників обласних комунальних підприємств та установ, наголосивши, що неприйнятні будь-які форми співпраці з окупантами.

“Це наша земля, наша країна, а ці чорти тут проїздом!” – додав він.

Соболевський також наголосив, що коли російські загарбники під час обшуків обласних установ називають його особисто “державним злочинцем”, він вважає це компліментом.

Він закликав мешканців області не здаватися.

“Ще на один день ми стали ближчими до перемоги та свободи Херсонської області. Не буду зараз повторюватись, наскільки важко морально нашим громадянам сьогодні в окупації, бачити щодня на вулицях своїх міст озброєних солдатів чужої армії, жити в атмосфері терору та страху невизначеності. І при всьому цьому не здаватися! Залишатися людиною, залишатися українцем!”, – заявив Соболевський.

Він зазначив, що в цей час можна по-різному проявити себе і що він пишається тими мешканцями регіону, які щодня доводять на своєму особистому прикладі, що Херсонщина – це Україна.

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