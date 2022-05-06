Home / В окупації / На Херсонщині росіяни намагаються створити систему обласних департаментів

На Херсонщині росіяни намагаються створити систему обласних департаментів

06/05/2022 11:44

У Херсонській області загарбники й колаборанти намагаються створити систему обласних департаментів.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

“Орки та їхні прислужники намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи, зокрема, приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради”, – написав він.

Соболевський звернувся до працівників обласних комунальних підприємств та установ, наголосивши, що неприйнятні будь-які форми співпраці з окупантами.

“Це наша земля, наша країна, а ці чорти тут проїздом!” – додав він.

Соболевський також наголосив, що коли російські загарбники під час обшуків обласних установ називають його особисто “державним злочинцем”, він вважає це компліментом.

Він закликав мешканців області не здаватися.

“Ще на один день ми стали ближчими до перемоги та свободи Херсонської області. Не буду зараз повторюватись, наскільки важко морально нашим громадянам сьогодні в окупації, бачити щодня на вулицях своїх міст озброєних солдатів чужої армії, жити в атмосфері терору та страху невизначеності. І при всьому цьому не здаватися! Залишатися людиною, залишатися українцем!”, – заявив Соболевський.

Він зазначив, що в цей час можна по-різному проявити себе і що він пишається тими мешканцями регіону, які щодня доводять на своєму особистому прикладі, що Херсонщина – це Україна.

Читайте також:
ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів на півдні, – зведення Генштабу

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині поліція документує факти сексуального насилля окупантів: куди звертатися по допомогу

У Київській області працює спеціальна мобільна група правоохоронців, яка документує факти сексуального насильства російських окупантів. Про це в п’ятницю, 6 травня, інформує пресслужба поліції Києва. Правоохоронці зазначають, що спеціалісти...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse