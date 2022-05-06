Десантники знищили два танки й БМП разом з росіянами всередині. ВІДЕО

Скріншот із відео

Українські десантники знищили два танка та БМП російських окупантів разом з екіпажами.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба Командування ДШВ.

“Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдаючи щоденних втрат російським окупантам.На відео зафіксовано, як на полі палають знищені два танка та бойова машина піхоти загарбників, а в посадках лежать тіла окупантів. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України!”, – повідомили в ДШВ.

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