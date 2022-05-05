ЗСУ відтіснили окупантів від півночі Харкова, та обстріли тривають, – ОВА

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Збройні сили України відтіснили російських окупантів на півночі Харкова. Однак ворожі обстріли тривають.

Про це в четвер, 5 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Незважаючи на те, що наші Збройні сили відтіснили ворога від міста на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення. Ці удари не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Може «прилетіти» в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому знаходитися на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно”, – застеріг голова ОВА.

За його словами, російські війська ведуть обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії, протягом останньої доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка.

Найгарячішою точкою Харківської області, каже посадовець, залишається Ізюмський напрямок: “Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат. Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку – так само ворог зазнав поразки”.

Голова області додав, що наразі масив російської військової техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок до Ізюму, щоб збільшити присутність на території Луганської та Донецької областей.

“Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках”, – зазначив Синєгубов.

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