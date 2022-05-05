Загарбники всю ніч бомбили Миколаїв, є поранені

Війська Російської Федерації всю ніч бомбили місто Миколаїв, обійшлося без жертв, але є поранені.
Про це у четвер, 5 травня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
“Сьогодні всю ніч бомбардували місто та область. До 9 травня, дня їхньої ганьби, все ущільнюється. На щастя, станом на 10:30 ранку жертв немає, є поранені. Багато збитків матеріальних. Це ми переживемо, головне, що немає жертв”, – наголосив Кім.
Він також зазначив, що зауважив про зміну риторики росіян, які раніше казали, що вони йдуть сюди звільняти російськомовних.
“В принципі, вся риторика змінилася. Тепер вони говорять у своєму телевізорі, що треба просто вбивати українців і що воюють із НАТО. Вбивати українців – це тепер їхня велич…”, – акцентував Кім.
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