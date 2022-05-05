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Загарбники всю ніч бомбили Миколаїв, є поранені

05/05/2022 13:42

Війська Російської Федерації всю ніч бомбили місто Миколаїв, обійшлося без жертв, але є поранені.

Про це у четвер, 5 травня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Сьогодні всю ніч бомбардували місто та область. До 9 травня, дня їхньої ганьби, все ущільнюється. На щастя, станом на 10:30 ранку жертв немає, є поранені. Багато збитків матеріальних. Це ми переживемо, головне, що немає жертв”, – наголосив Кім.

Він також зазначив, що зауважив про зміну риторики росіян, які раніше казали, що вони йдуть сюди звільняти російськомовних.

“В принципі, вся риторика змінилася. Тепер вони говорять у своєму телевізорі, що треба просто вбивати українців і що воюють із НАТО. Вбивати українців – це тепер їхня велич…”, – акцентував Кім.

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