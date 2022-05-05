У Вінниці демонтували пам’ятник, що символізував “спадкоємність поколінь борців за владу совєтів”

У Вінниці з Європейської площі прибрали пам’ятник, який символізував “спадкоємність поколінь борців за владу совєтів”.

Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомила пресслужба міської ради.

Ця скульптурна композиція звеличувала борців за радянську владу, яка всіма силами намагалась знищити українську державність та національну ідентичність.

Натомість ідеологія “совєтів” тісно пов’язала цей пам’ятник з перемогою у Другій світовій війні. Рішення, яке дозволило прибрати з центру міста скульптурну композицію, схвалив виконком міської ради минулого тижня.

За архівними матеріалами, перші колективні захоронення на цьому місці більшовиків та їхніх прихильників, які воювали проти Армії Української Народної Республіки, відбувалися упродовж 1919-1922 років.

Лише з 1958 року на меморіал із кладовищ Вінниці та Вінниччини почали перепоховувати прах учасників подій Другої світової війни. Відтоді офіційна назва цього місця – “Меморіал борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни”.

За інформацією істориків, цей пам’ятник у тодішньому сквері Козицького відкрили 7 листопада 1977 року з нагоди 60-ї річниці більшовицького перевороту – “Великої Жовтневої Соціалістичної революції”.

Пропагандистська скульптурна композиція – символ епохи тоталітаризму, символ тих, хто фізично знищував нашу націю голодоморами та репресіями.

“70 років українцям насаджували «єдиноправильну» ідеологію та версію історії, змушували забути справжнє коріння. Поза сумнівом, радянській владі майже вдалося це зробити”, – зазначили в пресслужбі міськради.

Фігури будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця Дирекція парків та дозвілля територіальної громади, на балансі якої перебували три фігури, передала на відповідальне зберігання Історико-меморіальному комплексу пам’яті жертв нацизму – філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.

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