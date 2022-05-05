У Харкові затримали майора поліції за передачу розвідданих ворогу. ВІДЕО

У Харкові затримали майора поліції за передачу розвідданих Російській Федерації через свого родича в Бєлгороді.

Про це в четвер, 5 травня, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

“Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали чинного співробітника ГУ Національної поліції в Харківській області, який передавав ворогу розвідувальні дані.

Встановлено, що оперуповноважений підрозділу візуального спостереження, який має звання майора поліції, був залучений до збирання розвіданих на шкоду Україні у день початку збройної агресії РФ”, – ідеться в повідомленні.

З’ясовано, що через його родича, пенсіонера ОМОНу з Бєлгорода, співробітники ФСБ відпрацювали майору завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних сил України територією Харківської області.

“Співробітники СБУ задокументували, що за цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через Телеграм до Росії фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного управління Національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова і області.

Територією області зловмисник переміщувався на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах”, – повідомили в спецслужбі.

Поліцейського затримали на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду його автомобіля виявлені три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.

Зараз вирішується питання щодо кваліфікації дій співробітника поліції за конкретними статтями Кримінального кодексу України, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

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