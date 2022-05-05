СБУ затримала в Києві одного з лідерів партії Медведчука “Український вибір”

Олександр Тарнашинський

Контррозвідка СБУ затримала у Києві одного з лідерів партії підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука “Український вибір”.

За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні та координував свої дії з російськими спецслужбами, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ прізвища затриманого не оголошує. За даними джерел “Лівого берега” у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Тарнашинського – багаторічного соратника Медведчука.

Ще в 2015 році “Український вибір” презентував його як частину цього проєкту, називаючи керівником Всеукраїнської громадської організації “Словʼянський рух “Русь відроджена” та громадським діячем.

За час війни з Росією СБУ відкрила 6000 проваджень стосовно злочинів проти України. Справа “Українського вибору” – одна з них. Дехтяренко додав, що в Києві також заблоковано діяльність потужного проксі-центру спецслужб Росії, який використовували для кібератак на державні інформресурси України та поширення ворожої пропаганди.

У Луганській області керівницю відділу Станично-Луганської ВЦА викрили на співпраці з окупантами, а на Полтавщині затримали заступника начальника митного посту, який вимагав гроші від керівника підприємства, “гарантуючи” безперешкодне оформлення промтоварів.

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