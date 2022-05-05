Генштаб розробив мобільний додаток “Русский корабль, иди нах@й”

Генеральний штаб ЗСУ та компанія Alty розробили мобільний трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику щодо особового складу та військової техніки РФ в лайв-режимі, і містить набір зручних віджетів.
Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Запустили мобільний додаток на платформі iOS під назвою “Русский корабль, иди нах@й”.
Він містить зручний віджет, який можна розташувати на головному екрані свого смартфона для миттєвого перегляду інформації.
Серед додаткових опцій в застосунку є мапа актуальних сповіщень про повітряну тривогу в Україні, а також можливість перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.
Версія для Android-пристроїв очікується згодом.
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