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Генштаб розробив мобільний додаток “Русский корабль, иди нах@й”

05/05/2022 12:15

Генеральний штаб ЗСУ та компанія Alty розробили мобільний трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику щодо особового складу та військової техніки РФ в лайв-режимі, і містить набір зручних віджетів.

Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Запустили мобільний додаток на платформі iOS під назвою “Русский корабль, иди нах@й”.

Він містить зручний віджет, який можна розташувати на головному екрані свого смартфона для миттєвого перегляду інформації.

Можна обрати один з трьох варіантів віджетів за розміром, який буде розміщений на головному екрані смартфона: маленький – відображає дані про втрати особового складу; середній – відображає дані не лише про втрати особового складу, а й про втрати великої військової техніки; великий – охоплює всю інформацію про ворожі втрати, вказані на головному екрані застосунку.

Серед додаткових опцій в застосунку є мапа актуальних сповіщень про повітряну тривогу в Україні, а також можливість перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.

Версія для Android-пристроїв очікується згодом.

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Україна

Генштаб розробив мобільний додаток “Русский корабль, иди нах@й”

Генеральний штаб ЗСУ та компанія Alty розробили мобільний трекер втрат окупанта, який відображає актуальну статистику щодо особового складу та військової техніки РФ в лайв-режимі, і містить набір зручних віджетів....

Війна з Росією

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