Джонсон переговорив із Зеленським про надання Україні озброєння більшої дальності

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорив із президентом Володимиром Зеленським надання Україні додаткового озброєння.
Про це йдеться у заяві британського прем’єра, пише у четвер, 5 травня, “Європейська правда”.
“Лідери обговорили розвиток подій у районах бойових дій та потреби Збройних сил України, у тому числі надання зброї більшої дальності для запобігання обстрілу мирних жителів”, – йдеться у заяві.
Британський прем’єр також наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у звірствах в Україні, та запропонував постійну підтримку у збиранні доказів військових злочинів.
Джонсон заявляв, що розглядає можливість відправити танки Challenger 2 до Польщі, щоб допомогти звільнити польські танки T-72 для передачі України.
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