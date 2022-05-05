Через обстріли росіян на Донеччині горять ліси

Через обстріли російських окупантів в Донецькій області масштабно зайнялися ліси. Зокрема, від них потерпають ліси державного підприємства “Лиманське лісове господарство”.
Про це підприємство повідомило у четвер, 5 травня.
“Станом на 05.05.2022 року площа лісових пожеж досягла 935 гектарів. Спостерігаються масштабні очаги пожеж в Лиманському та Ямпільському лісництвах”, – йдеться в повідомленні.
Лісники зазначають, що гасіння пожеж унеможливлюється бойовими діями і постійними обстрілами лісу та лісогосподарської інфраструктури. Моніторинг стану лісів ведеться за допомогою продукту FIRMS від NASA.
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