Через обстріли росіян на Донеччині горять ліси

Ілюстративне фото. Макіївка, пожежа на нафтобазі

Через обстріли російських окупантів в Донецькій області масштабно зайнялися ліси. Зокрема, від них потерпають ліси державного підприємства “Лиманське лісове господарство”.

Про це підприємство повідомило у четвер, 5 травня.

“Станом на 05.05.2022 року площа лісових пожеж досягла 935 гектарів. Спостерігаються масштабні очаги пожеж в Лиманському та Ямпільському лісництвах”, – йдеться в повідомленні.

Лісники зазначають, що гасіння пожеж унеможливлюється бойовими діями і постійними обстрілами лісу та лісогосподарської інфраструктури. Моніторинг стану лісів ведеться за допомогою продукту FIRMS від NASA.

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