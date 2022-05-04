У російському Дзержинську горять залізничні цистерни. ВІДЕО

У промзоні на відкритій території станції Ігумнове у місті Дзержинськ (Нижегородська область РФ) горять залізничні цистерни.
Про це в середу, 4 травня, повідомляє російське агентство “Интрефакс” з посиланням на пресслужбу ГУ МНС.
“Попередня площа займання близько 2000 метрів. Загрози для населених пунктів та населення немає”, – йдеться у повідомленні.
За даними відомства, у гасінні пожежі та ліквідації її наслідків задіяно 55 осіб, 17 одиниць техніки, у тому числі від МНС – 39 осіб та дев’ять одиниць техніки. Приведений у готовність пожежний поїзд.
Як відомо, останнім часом у Росії почастішали випадки пожеж із вибухами на стратегічних об’єктах. Зокрема 21 квітня у Твері згоріла головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту ППО міністерства оборони РФ.
Також регулярно горять нафтобази й арсенали поруч із кордонами України. У Бєлгородській області пожежа на складі боєприпасів спалахувала 27 квітня, на нафтобазі – 1 квітня. Також там відбувалися ймовірні диверсії на залізничних коліях. 25 квітня горіла нафтобаза в Брянську горить, і не тільки.
30 квітня сталася масштабна пожежа на Сахалінській тепловій електростанції.
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