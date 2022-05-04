По Миколаєву ведеться важкий обстріл з РСЗВ. ВІДЕО

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про вибухи в місті.
“У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом”, – ідеться в повідомленні міського голови в Telegram о 21:20.
Відео, яке поширюють із Миколаєва, свідчить про те, що по місту ведеться вогонь із реактивних систем залпового вогню.
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