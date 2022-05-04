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Організатора мітингу за “відокремлення Закарпаття” заочно засудили до 12 років тюрми

04/05/2022 12:00

За матеріалами Служби безпеки України до 12 років позбавлення волі засуджено організатора мітингу під гаслами “відокремлення Закарпаття”. Ним виявився 38-річний закарпатець, який, перебуваючи у 2015 році в Москві, погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ.

Про це у середу, 4 травня, повідомила пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області.

За завданням російських кураторів, йому доручили провести у м.Хуст Закарпатської області акцію протесту під гаслами про «надання Закарпаттю автономного статусу» та «створення самоврядної Республіки Підкарпатська Русь».

“Зловмисник навіть підшукав кількох знайомих, котрі мали взяти участь у мітингу. Крім того, організував зустріч замовника та виконавця, де останній надав чіткі інструкції для реалізації ворожих планів”, – йдеться в повідомленні. 

Фігуранта оголошено у міждержавний розшук. Він переховується від суду на території Російської Федерації, через це судовий розгляд здійснювався за його відсутності.

Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області зловмисника визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набрав законної сили.

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Україна

Організатора мітингу за “відокремлення Закарпаття” заочно засудили до 12 років тюрми

За матеріалами Служби безпеки України до 12 років позбавлення волі засуджено організатора мітингу під гаслами “відокремлення Закарпаття”. Ним виявився 38-річний закарпатець, який, перебуваючи у 2015 році в Москві, погодився...

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