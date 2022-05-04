Організатора мітингу за “відокремлення Закарпаття” заочно засудили до 12 років тюрми

Фото: Управління СБУ в Закарпатській області

За матеріалами Служби безпеки України до 12 років позбавлення волі засуджено організатора мітингу під гаслами “відокремлення Закарпаття”. Ним виявився 38-річний закарпатець, який, перебуваючи у 2015 році в Москві, погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ.

Про це у середу, 4 травня, повідомила пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області.

За завданням російських кураторів, йому доручили провести у м.Хуст Закарпатської області акцію протесту під гаслами про «надання Закарпаттю автономного статусу» та «створення самоврядної Республіки Підкарпатська Русь».

“Зловмисник навіть підшукав кількох знайомих, котрі мали взяти участь у мітингу. Крім того, організував зустріч замовника та виконавця, де останній надав чіткі інструкції для реалізації ворожих планів”, – йдеться в повідомленні.

Фігуранта оголошено у міждержавний розшук. Він переховується від суду на території Російської Федерації, через це судовий розгляд здійснювався за його відсутності.

Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області зловмисника визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набрав законної сили.

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