Стартував новий етап евакуації з Маріуполя

У середу, 4 травня, почався новий етап евакуації цивільного населення з Маріуполя за підтримки ООН і Червоного Хреста. Автобуси вже виїхали з Маріуполя.

Про це у Фейсбуці повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні здійснюємо евакуацію цивільних із Приазов’я до Запоріжжя. Автобуси вже виїхали з Маріуполя, надалі будуть зупинки для підсадки пасажирів у Запорізькій області”, – написав очільник області.

Він зазначив, що зупинки будуть на Луначарському кільці біля Бердянська (о 10:00); в місті Токмак (о 15:00) та Василівці (о 16:00).

У Токмаку буде можливість долучитися до колони на власному транспорті, додав Кириленко.

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