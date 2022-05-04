На Київщині за добу на мінах підірвалися троє людей

У Київській області біля села Гоголів через наїзд на протитанкову міну поранено тракториста, а в Зоні відчуження на міні підірвалися рятувальники ДСНС.

Про це в середу, 4 травня, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Сьогодні в полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну. 35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна.

Цієї ж доби у Зоні відчуження серед лісу на міні підірвались і рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох осіб госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін”, – йдеться в повідомленні.

Нєбитов закликав мешканців Київщини оминати лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації.

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