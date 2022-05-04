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На Київщині виявили нові масові поховання мирних жителів

04/05/2022 13:24

На території Київської області виявили нові масові поховання мирних жителів, які стали жертвами російських окупантів.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у середу, 4 травня.

29 квітня біля села Мироцьке Бучанського району у лісі знайдено поховання трьох осіб (чоловіки), з ознаками тортур. Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Тіла направлені на судово-медичну експертизу.

2 травня у селі Калинівка Макарівської ОТГ Бучанського району виявлено поховання двох людей зі слідами тортур. За попередньою інформацією, окупанти спочатку катували, а потім убили двох мирних мешканців. За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Всього станом на 4 травня на території області оглянуто 1235 тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. 282 із них залишаються не встановленими.

Лише за останню добу до моргів було направлено ще 20 тіл убитих мирних жителів Київської області. Слідчі фіксують випадки катувань.

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