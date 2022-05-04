Кров’ю пишемо нашу історію: командир 72 омбр розповів про оборону Києва. ВІДЕО

Командир 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко розповів про те, як тривала оборона Києва.

Відеозапис із розповіддю командира бригади, яка стояла на захисті столиці, виклав у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Ми кровʼю пишемо нашу історію. Боремося за кожний населений пункт, кожний сантиметр української землі. Наша головна сила – люди. Воюють солдати і командири, це передусім їхня війна, і перемога належатиме, перш за все, їм. Пишаюся кожним і кожною!” – наголосив Залужний.

Він також додав, що “надзвичайно важливо вже сьогодні фіксувати й доносити світові правду про цю війну”.

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