У РФ під час прихованої мобілізації агітують “казаків” і ексвійськових, – ГУР

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У Росії для поповнення резервів військ під час прихованої мобілізації агітатори основну увагу приділяють набору “добровольців” з числа “казаків” із Ростовської області та Краснодарського краю.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Також у фокусі уваги перебувають громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій, та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.

Агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ.

За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться пошук охочих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата “добровольця” – від 200 тис. рублів.

Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на три місяці із проходженням підготовки на полігонах.

Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.

Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних “мобілізованих”, адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною, наголошують у ГУР.

Багато тих, хто на початку війни підписав “короткострокові контракти”, не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблеми з реальним отриманням обіцяних коштів – військові або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми.

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