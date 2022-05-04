Home / Світ / Росія / У РФ під час прихованої мобілізації агітують “казаків” і ексвійськових, – ГУР

У РФ під час прихованої мобілізації агітують “казаків” і ексвійськових, – ГУР

04/05/2022 15:14

У Росії для поповнення резервів військ під час прихованої мобілізації агітатори основну увагу приділяють набору “добровольців” з числа “казаків” із Ростовської області та Краснодарського краю.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Також у фокусі уваги перебувають громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій, та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.

Агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ.

За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться пошук охочих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата “добровольця” – від 200 тис. рублів.

Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на три місяці із проходженням підготовки на полігонах.

Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.

Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних “мобілізованих”, адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною, наголошують у ГУР.

Багато тих, хто на початку війни підписав “короткострокові контракти”, не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблеми з реальним отриманням обіцяних коштів – військові або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми.

Читайте також:
“Вони не люди”. ГУР оприлюднило шокуючу розмову російського солдата з матір’ю про катування полонених українців

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Русскій воєнний корабль всьо”, а Укрпошта працює: як змінилася її робота під час війни. ВІДЕО

Близько тисячі відділень “Укрпошти” по всій Україні зараз мають функціональні обмеження. З них половина — пошкоджені відділення, інша половина знаходиться на тимчасово неконтрольованих територіях. Про це повідомив генеральний директор...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse