“Із 18 ракет збили 8”: Повітряні сили ЗСУ розповіли про результати оборонної роботи

Збита російська ракета. Ілюстративне фото

За попередніми даними, за добу 3 травня протиповітряна оборона Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ збили щонайменше 8 крилатих ракет російських військ. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та авіаційної ракети.

Про це опівночі повідомив пресцентр Командування ПС ЗСУ, вказавши, що дані уточнюються.

У КПС також розповіли про подробиці масованого ракетного удару росіян по території України, що був учинений ввечері у вівторок. Зазначається, що для цього ЗС РФ задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-95 або Ту-160 із Каспійського регіону.

Орієнтовно було випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також з інших засобів було завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.

“Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними силами України повітряний простір.

Натомість авіація Повітряних сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі”, – заявили в Командуванні Повітряних сил.

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