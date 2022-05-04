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До моргу в Горлівці доставили понад 100 тіл мобілізованих в “ДНР”, яких ліквідували на Запоріжжі

04/05/2022 09:40

До моргу в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області доставили понад 100 тіл мобілізованих, яких ліквідували на Запоріжжі.

Про це у середу, 4 травня, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

“У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається також, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника.
Є у противника втрати і на інших напрямках. 

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