Home / Війна / Десантники спалили 5 ворожих БТР разом із екіпажами. ВІДЕО

Десантники спалили 5 ворожих БТР разом із екіпажами. ВІДЕО

04/05/2022 09:00

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ спалили 5 ворожих БТР разом із екіпажами.

Про це у середу, 4 травня, повідомила пресслужба КДШВ.

“На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема, перетворені на металобрухт з “фаршем” із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець!”, – йдеться в повідомленні. 

У Командуванні наголосили, що виконання цього бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

Читайте також:
Десантники 79-ї бригади продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ворог не припиняє ведення наступальних дій, – зведення ГШ

Російські війська намагалися проводити наступальні дії на різних ділянках фронту, однак успіху переважно не мали. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00. “Розпочалася 70-та доба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse