Десантники спалили 5 ворожих БТР разом із екіпажами. ВІДЕО

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Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ спалили 5 ворожих БТР разом із екіпажами.

Про це у середу, 4 травня, повідомила пресслужба КДШВ.

“На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема, перетворені на металобрухт з “фаршем” із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець!”, – йдеться в повідомленні.

У Командуванні наголосили, що виконання цього бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

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