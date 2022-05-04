Десантники спалили 5 ворожих БТР разом із екіпажами. ВІДЕО

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ спалили 5 ворожих БТР разом із екіпажами.
Про це у середу, 4 травня, повідомила пресслужба КДШВ.
“На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема, перетворені на металобрухт з “фаршем” із окупантів п’ять російських бронетранспортерів. Щодо трьох вцілівших – передали координати. Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець!”, – йдеться в повідомленні.
У Командуванні наголосили, що виконання цього бойового завдання проходило у тісній взаємодії з офіцерами Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.
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