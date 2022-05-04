Home / Світ / Європа / Британія передала Україні партію мобільних електрогенераторів

Британія передала Україні партію мобільних електрогенераторів

04/05/2022 19:59

Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб українців. Першу частину з 570 генераторів – майже 200 – Сполучене Королівство передало Україні у квітні.

Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба Міненерго.

Генератори будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо.

“Справжні друзі завжди несуть світло! Завдяки генераторам ми забезпечимо стале електропостачання важливих об’єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріли російських окупантів”, – написав міністр Герман Галущенко у твіттері.

Читайте також:
Британія передала Україні броньовані авто для допомоги в евакуації

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові диверсанти планували підірвати 10 кг тротилу на інфраструктурному об’єкті, – поліція

У Харкові правоохоронці запобігла підриву об’єкта інфраструктури. Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба поліції. Під час проведення заходів із затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse