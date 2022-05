Британія передала Україні партію мобільних електрогенераторів

Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб українців. Першу частину з 570 генераторів – майже 200 – Сполучене Королівство передало Україні у квітні.

Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба Міненерго.

Генератори будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо.

True friends are light makers!

Grateful to @KwasiKwarteng and UK 🇬🇧 for supporting Ukraine 🇺🇦! Thanks to mobile generators we will ensure a stable power supply to important facilities, despite yet more damages caused by 🇷🇺 shellings. https://t.co/F7V7FKd4ZG

— German Galushchenko (@G_Galushchenko) May 4, 2022