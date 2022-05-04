Артилерія 81-ї бригади ДШВ спалила російський БТР разом з екіпажем. ВІДЕО

СБУ запускає чат-боти для ідентифікації зрадників і мародерів

Служба безпеки України запускає два нові чат-боти, через які кожен громадянин матиме можливість оперативно передати правоохоронцям дані для ідентифікації зрадників і мародерів. Про це в середу, 4 травня, інформує...