Артилерія 81-ї бригади ДШВ спалила російський БТР разом з екіпажем. ВІДЕО

Артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили російський БТР разом із екіпажем.
Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба Командування ДШВ.
“На відео зафіксовано, як артилерійський підрозділ 81-ї бригади знищив російський бронетранспортер разом з екіпажем. Продовжуємо далі знищувати ворогів України!”, – підписане відео.
Також військові показали нарукавні знаки, погони та особисті документи знищених окупантів.
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