ЗСУ презентували пісню про Чорнобаївку. ВІДЕО

Збройні сили України презентували пісню про Чорнобаївку.
Матеріал поширила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 2 травня.
Авторка – Світлана Реднич, солістка Заслуженого академічного Зразково-показового оркестру Збройних сил України.
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