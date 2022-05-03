У Новофонтанці на Миколаївщині виявили тіла двох чоловіків із слідами катувань

У Баштанському районі Миколаївської області виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних ран та катувань.
Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.
“За даними слідства, на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв’язані ноги. Поруч було знайдено сліди перебування російських військових”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що “точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи”.
За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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