У Новофонтанці на Миколаївщині виявили тіла двох чоловіків із слідами катувань

У Баштанському районі Миколаївської області виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних ран та катувань.

Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

“За даними слідства, на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв’язані ноги. Поруч було знайдено сліди перебування російських військових”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи”.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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