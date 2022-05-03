“Спецоперація РФ” в Україні може тривати до вересня, – розвідка

Ймовірно, Росія планує закінчити “спецоперацію” в Україні до вересня 2022 року.
Про це повідомило у вівторок, 3 травня, Головне управління розвідки МОУ.
“Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої “спеціальної воєнної операції” визначено до вересня 2022 року”, – йдеться в повідомленні.
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