Розвідка та артилерія 81-ї бригади ДШВ спалили підрозділ росіян в окупованому населеному пункті. ВІДЕО

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Розвідники та артилерія 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ спалили підрозділ росіян в тимчасово зайнятому окупантами населеному пункті.

Відео поширила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ у вівторок, 3 травня.

“Море вогню та смерті отримали російські окупанти від українських десантників. Так, один із тимчасово зайнятих противником населених пунктів став для підрозділів противника останнім місцем збору військ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час цієї військової операції працювали воїни з розвідувальної роти та реактивного артилерійського підрозділу 81-ї бригади.

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