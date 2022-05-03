Розвідка та артилерія 81-ї бригади ДШВ спалили підрозділ росіян в окупованому населеному пункті. ВІДЕО

Розвідники та артилерія 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ спалили підрозділ росіян в тимчасово зайнятому окупантами населеному пункті.
Відео поширила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ у вівторок, 3 травня.
“Море вогню та смерті отримали російські окупанти від українських десантників. Так, один із тимчасово зайнятих противником населених пунктів став для підрозділів противника останнім місцем збору військ”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час цієї військової операції працювали воїни з розвідувальної роти та реактивного артилерійського підрозділу 81-ї бригади.
Читайте також:
81-ша бригада ДШВ знищила склад з боєприпасами окупантів. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!