Росіяни завдали ракетних ударів по Львову

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Львівській області.
Про це ввечері в вівторок, 3 травня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
“За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!”, – йдеться в повідомленні.
Міський голова Львова поінформував про декілька вибухів.
У деяких районах міста перебої з електропостачанням.
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