Росія хоче приєднати окуповані південні території України до Криму, – ГУР

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В Росії розглядають можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму, а тоді провести подальшу їх інтеграцію в російський економічний простір.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони у вівторок, 3 травня.

“Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого “глави” Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим”, – зазначили в українській розвідці.

Тим часом чимало приватних підприємств Ростовської області отримали замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. “Атрибути” мають отримати заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. І це при тім, що більшість з них ущент зруйновані внаслідок обстрілів росармії.

“На замовлених штампах і печатках міститься напис: “россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация”. Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону”, – повідомили в ГУР.

Українські розвідники кажуть – у той же час російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над українськими територіями.

“1 травня у Генічеську новопризначеним “головою міськради” Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське “свято”, – зазначили в ГУР.

Серед військових РФ поширюють інформація термін так званої “спеціальної воєнної операції” визначено до вересня цього року.

Тим часом у Маріуполі окупанти шукають та знищують тіла вбитих жителів. Для цього в місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії.

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