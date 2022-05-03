Окупанти знищили елеватор у Рубіжному, хочуть влаштувати голодомор на Луганщині, – Гайдай

Фото з ТГ Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти мають на меті влаштувати голодомор – у Рубіжному знищили сучасний елеваторний комплекс.

Про це він написав у вівторок, 3 травня, у своєму телеграм-каналі.

“Мета – Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному. Супутникові знімки від компанії “Planet Lab” свідчать про те, що на територію ТОВ “Голден АГРО” у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено”, – написав він.

Голова ОВА нагадав, що на підприємстві працювала лабораторія з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, а також зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник.

Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна.

Гайдай також нагадав, що в окупованих містах були зафіксовані випадки вивозу українського зерна в Росію. А раніше загарбники знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку.

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