Над Вінничиною збили російські ракети

Над Вінницькою областю українська ППО збила ворожі ракети.
Про це ввечері в вівторок, 3 травня, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
“Два вибухи, які чули вінничани, – це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають”, – йдеться в повідомленні.
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