Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27. ОНОВЛЕНО

На Рівненщині зіштовхнулися бензовоз, маршрутний автобус та легковий автомобіль, внаслідок чого загинуло не менше 27 осіб.

Як повідомила “Українська правда“, ДТП за участю бензовоза, маршрутки та легковика сталася 3 травня близько 19:20 на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок зіткнення спалахнула цистерна, інші транспортні засоби також загорілися.

За інформацією ДСНС та поліції станом на 20:30, ідентифіковано 16 загиблих осіб, більшість із яких були пасажирами маршрутки.

Надалі число смертей зростало.

Після 23-ї години радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

“Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей. Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовоза. 27-й загиблий – водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який, за попередньою версією, і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття”, – написав Геращенко в телеграмі.

Рух трасою “Київ-Чоп” на ділянці вказаного шляху повністю перекрито повністю.

Як повідомляє Укравтодор, об’їзд здійснюється дорогами Т-18-12 Немовичі — Березне — Великі Межирічі — Федорівка та Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомляв, що внаслідок ДТП загинуло 16 і постраждало 12 осіб. Постраждалих доставили до лікарень міст Дубно (7) і Радивилів (5).

Він також уточнив, що ДТП сталася за участю бензовоза, мікроавтобуса і рейсового автобуса (ймовірно, маршрут “Харків-Зґожелець”).

Пожежа від зіткнення локалізована.

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