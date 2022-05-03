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Масштабна ДТП на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 27. ОНОВЛЕНО

03/05/2022 23:07

На Рівненщині зіштовхнулися бензовоз, маршрутний автобус та легковий автомобіль, внаслідок чого загинуло не менше 27 осіб.

Як повідомила “Українська правда“, ДТП за участю бензовоза, маршрутки та легковика сталася 3 травня близько 19:20 на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок зіткнення спалахнула цистерна, інші транспортні засоби також загорілися.

За інформацією ДСНС та поліції станом на 20:30, ідентифіковано 16 загиблих осіб, більшість із яких були пасажирами маршрутки.

Надалі число смертей зростало.

Після 23-ї години радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих.

“Із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей. Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовоза. 27-й загиблий – водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який, за попередньою версією, і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття”, – написав Геращенко в телеграмі.

Рух трасою “Київ-Чоп” на ділянці вказаного шляху повністю перекрито повністю.

Як повідомляє Укравтодор, об’їзд здійснюється дорогами Т-18-12 Немовичі — Березне — Великі Межирічі — Федорівка та Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомляв, що внаслідок ДТП загинуло 16 і постраждало 12 осіб. Постраждалих доставили до лікарень міст Дубно (7) і Радивилів (5).
Він також уточнив, що ДТП сталася за участю бензовоза, мікроавтобуса і рейсового автобуса (ймовірно, маршрут “Харків-Зґожелець”).

Пожежа від зіткнення локалізована.

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