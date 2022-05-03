Британія передала Україні броньовані авто для допомоги в евакуації

Велика Британія передасть 13 одиниць броньованих машин для евакуації цивільних громадян із обложених районів на сході України.
Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс, передає The Independent у вівторок, 3 травня.
“Ця техніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, та підтримає українців у виконанні життєво важливої роботи”, – сказала Трасс.
У Британії заявили, що транспортні засоби із захистом, які можуть протистояти кулям, протипіхотним мінам і саморобним вибуховим пристроям, також будуть використовуватися для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.
Транспортні засоби були передані з автопарку МЗС Британії у відповідь на запит українського уряду і почнуть прибувати протягом кількох днів.
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