Британія передала Україні броньовані авто для допомоги в евакуації

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс

Велика Британія передасть 13 одиниць броньованих машин для евакуації цивільних громадян із обложених районів на сході України.

Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс, передає The Independent у вівторок, 3 травня.

“Ця техніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, та підтримає українців у виконанні життєво важливої роботи”, – сказала Трасс.

У Британії заявили, що транспортні засоби із захистом, які можуть протистояти кулям, протипіхотним мінам і саморобним вибуховим пристроям, також будуть використовуватися для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.

Транспортні засоби були передані з автопарку МЗС Британії у відповідь на запит українського уряду і почнуть прибувати протягом кількох днів.

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