За тиждень бійці ООС знищили 370 одиниць ворожої техніки

За добу 1 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога та завдали втрат російським окупантам.

Про це ввечері в неділю повідомив пресцентр ООС.

Зазначається, що впродовж доби українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці ООС відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної техніки, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога.

Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.

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