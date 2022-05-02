В МОУ показали фото стратегічної наради щодо наступу на Харківщині

Міністерство оборони офіційно підтвердило проведення спецоперації зі звільнення низки населених пунктів Харківської області під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Про це вдень у понеділок, 2 травня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“Руську Лозову все-таки повернули під наш контроль попри загострення та втрати.
Так, на Харківщині здійснювалась операція наступу і Збройні сили України відновили контроль над декількома населеними пунктами: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське, Прилесне тощо.
Операція під керівництвом Командувача Сухопутних військ України генерал-полковника Олександра Сирського.
Власне на фото ви бачите момент обговорення плану цієї операції представниками сил оборони та безпеки – ЗСУ, Нацгвардія, Національна поліція”, – повідомила урядовиця.
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