У Дніпропетровській області ракета РФ зруйнувала склад із зерном. ВІДЕО

Скріншот із відео

Війська РФ вранці 2 травня знову завдали удару по Дніпропетровській області. Вони влучили в елеватор у Синельниківському районі.

Про це у понеділок, 2 травня, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

“Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади”, – написав він.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 68 – 02.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ