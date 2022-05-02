У Дніпропетровській області ракета РФ зруйнувала склад із зерном. ВІДЕО

Війська РФ вранці 2 травня знову завдали удару по Дніпропетровській області. Вони влучили в елеватор у Синельниківському районі.
Про це у понеділок, 2 травня, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
“Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади”, – написав він.
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