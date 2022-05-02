Телефони прем’єра і глави міноборони Іспанії зламали шпигунською програмою

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: Libertad Digital

Телефони прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та міністра оборони Маргарити Роблес стали мішенню шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Про це в понеділок, 2 травня, повідомило видання Politico з посиланням на пресслужбу уряду.

Під час екстреної пресконференції глава адміністрації прем’єр-міністра Фелікс Боланьос заявив, що у травні та червні 2021 року “зовнішні” сили повністю зламали мобільний зв’язок уряду.

Уряд заявив, що телефон Санчеса був заражений двічі, і з обох телефонів було вилучено великі обсяги даних.

Боланьос сказав, що йдеться про зовнішнє втручання у телефони з-за меж офіційних органів Іспанії, що вважається незаконним.

Наразі уряд розслідує, чи зламали телефони інших високопоставлених членів органів влади.

Як показали недавні розслідування, Pegasus, розроблений ізраїльською компанією NSO Group, використовується державними установами та іншими організаціями по всьому світу для стеження за політиками, журналістами та активістами.

Шпигунське програмне забезпечення вже кілька тижнів потрапляє в заголовки газет Іспанії.

Нещодавнє розслідування показало, що щонайменше 65 каталонських політиків та активістів стали мішенню шпигунського програмного забезпечення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Санчес 21 квітня відвідав Бородянку Київської області й запевнив, що його держава не залишить український народ наодинці.

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