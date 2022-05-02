Окупанти обстрілюють Херсонщину з “Градів”, є поранені

Ворог обстрілює Херсонську область з реактивних систем залпового вогню “Град”, у селищі Нововоронцовка пошкоджені житлові будинки, школа, є поранені.
Про це вдень у понеділок, 2 травня, повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
“За даними слідства, військовослужбовці РФ продовжують підступно обстрілювати з реактивних систем залпового вогню «Град» населені пункти Херсонщини. Внаслідок чергового ворожого обстрілу смт Нововоронцовка пошкоджено житлові будинки, школу”, – йдеться у повідомленні.
Осколкові поранення отримали місцеві жителі. У край тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка з уламковим пораненням шиї та переломом основи черепа, інформують в обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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