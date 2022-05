Глава МЗС Данії приїхав до Ірпеня

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув до України і розпочав візит із поїздки до Ірпеня, постраждалого внаслідок вторгнення росіян передмістя Києва.

Про це вдень у понеділок, 2 травня, повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

“Візит Єппе Кофода до України ми почали з відвідин Ірпеня. Російська армія чинила тут та в інших містах Київської області невимовні звірства. Мій друг з Данії міг побачити все на власні очі. Ми обидва прагнемо притягнути винних до відповідальності”, – зазначив дипломат.

We started @JeppeKofod’s trip to Ukraine with visiting Irpin. Russian army committed unspeakable atrocities here and in other towns of the Kyiv region. My Danish friend could see it all with his own eyes. We are both committed to bringing those responsible to justice. pic.twitter.com/dDqjBJ3Nqs

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022