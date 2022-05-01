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Залужний: ми змушені відмовлятися від радянської зброї і переходити на натівські зразки

01/05/2022 13:58

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав потребу Збройних сил України в перспективі перейти на військову техніку лише натовського зразка.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗС України за підсумками чергової розмови генерала Залужного з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, яка відбулася ввечері 30 квітня.

“Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на натівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо”, – розповів Залужний.

Крім цього, він обговорив із колегою зі США формування переліку потреб ЗСУ, систему логістики, підготовку особового складу та використання наданих зразків зброї.

Також Залужний поінформував генерала Міллі “про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання”. “Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції”, – наголосив він.

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