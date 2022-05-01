У Забайкальському краї розбився і згорів російський вертоліт, є жертви

У Забайкальському краї РФ (центр – Чита) зазнав катастрофи гелікоптер, є жертви.

Про це в неділю, 1 квітня, повідомило російське урядове інформагентство РИА “Новости” з посиланням на МНС країни-агресора.

За цими даними, “жорстка посадка Мі-8 сталася на аеродромі в Забайкальському краї, вертоліт спалахнув. МОЗ регіону повідомляє про одного загиблого та п’ятьох постраждалих”.

Падіння гелікоптера з подальшим загорянням сталася в містечку Могоча. Ідеться про військовий аеродром армійської авіації (вертодром), розташований на західній околиці Могочі.

На місці події працювали пожежники.

ЗМІ не уточнюють, чи гелікоптер був цивільним, чи військовим.

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