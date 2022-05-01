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Папа Франциск закликав до евакуації цивільних з “Азовсталі”, але знову не назвав агресора

01/05/2022 19:12

Папа Римський Франциск у недільній промові 1 травня закликав молитися за мир в Україні та негайно дозволити евакуацію цивільного населення з бункерів заводу “Азовсталі”, але знову оминув увагою призвідників війни.

“Думка відразу лине до українського міста Маріуполь – “Міста Марії”, яке по-варварському бомбардують та знищують. Також і тепер, звідсіля, повторюю заклик, аби були надані безпечні гуманітарні коридори для людей, що заблоковані в меткомбінаті цього міста.
Страждаю і плачу, коли думаю про страждання населення України, особливо, найслабших, похилих віком, дітей.
Навіть надходять жахливі повідомлення про вигнаних і депортованих дітей. І в той час, як ми є свідками моторошного занепаду людства, разом з багатьма стривоженими людьми запитую, чи дійсно відбуваються пошуки миру; чи дійсно існує воля запобігати безперервній військовій і вербальній ескалації, чи робиться все можливе для того, щоби замовкла зброя. Прошу вас, не піддаваймося логіці насильства, спотвореній спіралі озброєнь. Нехай буде обрана дорога діалогу та миру! Молімося”, – сказав понтифік на площі святого Петра, відповідно до переказу Vatican News.

Папа закликав вірян молитися щодня впродовж травня за припинення війни в Україні.

Водночас у своїй проповіді Франциск знову оминув увагою, через кого розпочалася війна в Україні, та не звернувся прямо до росіян, російської влади.

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