Після взяття росіянами Новотошківського тривають інтенсивні бої за кожну вулицю села Оріхове

Російські окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове на Луганщині, тривають інтенсивні піхотні бої, вулиця за вулицею.

Про це вранці 1 травня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового.

Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільний. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті.

Відбувалися спроби обстрілу з літаків населених пунктів Катеринівка та Нижнє.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське–Оріхове. Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру ЗС України.

Гайдай розповів, що Золоте-3 вже зруйноване росіянами вже на 70%. Загалом за минулу добу (30 квітня) російські окупанти 19 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл у Луганській області. По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та район Попасної, внаслідок чого ще 12 будинків стали непридатними для життя.

У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську окупанти перебили газогін.

“Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній”, – закликав Гайдай.

За його словами, 1 травня жителів Луганщини евакуюватимуть із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірської громади.

“Ми у посиленому режимі рятували людей з Попасної, але вимушені призупинити евакуацію через події, які відбулися 29 квітня, коли ми втратили зв’язок зі людьми в двох автобусах. Ситуація в місті вкрай небезпечна. У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя”, – наголосив голова ОВА.

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