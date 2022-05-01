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Після взяття росіянами Новотошківського тривають інтенсивні бої за кожну вулицю села Оріхове

01/05/2022 11:33

Російські окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове на Луганщині, тривають інтенсивні піхотні бої, вулиця за вулицею.

Про це вранці 1 травня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового.

Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільний. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті.

Відбувалися спроби обстрілу з літаків населених пунктів Катеринівка та Нижнє.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське–Оріхове. Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру ЗС України.

Гайдай розповів, що Золоте-3 вже зруйноване росіянами вже на 70%. Загалом за минулу добу (30 квітня) російські окупанти 19 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл у Луганській області. По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та район Попасної, внаслідок чого ще 12 будинків стали непридатними для життя.

У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську окупанти перебили газогін.

“Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній”, – закликав Гайдай.

За його словами, 1 травня жителів Луганщини евакуюватимуть із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірської громади.

“Ми у посиленому режимі рятували людей з Попасної, але вимушені призупинити евакуацію через події, які відбулися 29 квітня, коли ми втратили зв’язок зі людьми в двох автобусах. Ситуація в місті вкрай небезпечна. У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя”, – наголосив голова ОВА.

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