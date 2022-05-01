У 90% деокупованих міст і сіл Київщини відновлено доступ до інтернету, – ОВА

Доступ до інтернету відновлено у 90% деокупованих населених пунктів Київщини, які охоплені мережею “Укртелеком”.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
“Ми розуміємо, як важливо відновити інтернет у звільнених населених пунктах. Аварійно-відновлювальні бригади без зупину продовжують роботи у різних куточках Київської області, зокрема в найбільш постраждалих містах та районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова”, – зауважив голова КОВА Олександр Павлюк.
Триває процес відновлення телефонного зв’язку: фахівці “Укртелекому” та мобільних операторів Vodafone, lifecell і “Київстар продовжують усувати пошкодження або відновлювати руйнування на своїй телекомінфраструктурі, яку ворог цілеспрямовано намагався знищити.
В обладміністрації також зазначили, що завдяки підключенню базових станцій до системи супутникового інтернету Starlink та використанню антен Vega 2G/DCS1800/LTE1800 покриття отримали навіть ті райони населених пунктів, де швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання неможливо.
Усі ці та інші ремонтні й будівельні роботи координуються з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл.
Зокрема, сапери вже обстежили місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі Київщини, будівельники приступають до роботи.
“Водолази-сапери перевірили береги та дно ріки на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. За результатами роботи – перевірено, мін немає. Тепер шляхо-відновлювальний підрозділ сміливо приступає до будівництва тимчасової переправи”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
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