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У 90% деокупованих міст і сіл Київщини відновлено доступ до інтернету, – ОВА

01/05/2022 15:16

Доступ до інтернету відновлено у 90% деокупованих населених пунктів Київщини, які охоплені мережею “Укртелеком”.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

“Ми розуміємо, як важливо відновити інтернет у звільнених населених пунктах. Аварійно-відновлювальні бригади без зупину продовжують роботи у різних куточках Київської області, зокрема в найбільш постраждалих містах та районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова”, – зауважив голова КОВА Олександр Павлюк.

Триває процес відновлення телефонного зв’язку: фахівці “Укртелекому” та мобільних операторів Vodafone, lifecell і “Київстар продовжують усувати пошкодження або відновлювати руйнування на своїй телекомінфраструктурі, яку ворог цілеспрямовано намагався знищити.

В обладміністрації також зазначили, що завдяки підключенню базових станцій до системи супутникового інтернету Starlink та використанню антен Vega 2G/DCS1800/LTE1800 покриття отримали навіть ті райони населених пунктів, де швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання неможливо.

Усі ці та інші ремонтні й будівельні роботи координуються з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл.

Зокрема, сапери вже обстежили місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі Київщини, будівельники приступають до роботи.

Фото: Генштаб ЗСУ

“Водолази-сапери перевірили береги та дно ріки на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. За результатами роботи – перевірено, мін немає. Тепер шляхо-відновлювальний підрозділ сміливо приступає до будівництва тимчасової переправи”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Україна

У 90% деокупованих міст і сіл Київщини відновлено доступ до інтернету, – ОВА

Доступ до інтернету відновлено у 90% деокупованих населених пунктів Київщини, які охоплені мережею “Укртелеком”. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. “Ми розуміємо, як важливо відновити інтернет у звільнених...

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