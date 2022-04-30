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Зведення ГШ: ворог намагається завершити захоплення Рубіжного

30/04/2022 09:00

Зі зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00

Розпочалась 66-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.   Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Ворог завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної і військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, сім артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних Сил України, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

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