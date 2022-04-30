ЗСУ на Донбасі “стінгерами” знищили два ворожі штурмовики Су-25 за добу

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За добу бійці Об’єднаних сил на Донбасі знищили, серед іншого, два російські штурмовики Су-25.
Про це ввечері в суботу, 30 квітня, повідомив пресцентр ООС.
За їхнім зведенням, упродовж доби воїни угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога та завдали втрат російським окупантам.
Українські захисники знищили вісім танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та п’ять автомобілів ворога, в тому числі два паливозаправники.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.
Як випливає з вечірнього повідомлення пресслужби Командування Повітряних сил, “Су-25 окупантів збили (…) із переносних зенітних ракетних комплексів “Стінгер”.
“Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців”, – зазначили в КПС.
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