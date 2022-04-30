За добу ЗСУ збили дев’ять повітряних цілей росіян

За добу 30 квітня ЗСУ уразили дев’ять повітряних цілей ворога – два штурмовики Су-25 та сім БПЛА.

Про це розповіли в Командуванні Повітряних сил.

“Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців. Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів “Стінгер”, – сказано у вечірньому зведенні.

Перед тим пресцентр ООС повідомив, що обидва Су-25 рашистів було збито угрупованням Об’єднаних сил на Донбасі.

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