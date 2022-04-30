Новий обмін полоненими: серед звільнених – військова на 5-му місяці вагітності

Ірина Верещук. Фото з ТГ

Відбувся черговий – восьмий – обмін полоненими на урядовому рівні. Звільнено з полону ще 14 українців.

Про це в суботу, 30 квітня, повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук.

“Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей – 7 військових та 7 цивільних“, – ідеться в дописів в телеграм-каналі урядовиці.

“Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п’ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!” – зазначила Верещук.

Нагадаємо, попереднього разу 28 квітня з полону було звільнено 45 українців. Це був сьомий обмін, про який повідомляв уряд України.

16 квітня віцепрем’єрка Верещук повідомляла, що в полоні перебувають близько 700 українців, і ми взяли в полон понад 700 росіян.

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